Καταγγελία: 61χρονος ασελγούσε σε βάρος της 12χρονης κόρης του!

Εφιαλτικές στιγμές φέρεται να έζησε ένα 12χρονο κορίτσι στην Καλαμάτα από τον ίδιο της τον πατέρα.

Η παρατηρητικότητα έσωσε ένα ανήλικο κορίτσι... από τον ίδιο της τον πατέρα.

61χρονος φέρεται να ασελγούσε σεξουαλικά στην ανήλικη κόρη του, γεγονός που αποκαλύφθηκε από μία γυναίκα, η οποία και τον κατήγγειλε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γυναίκα άμεσα ενημέρωσε την Αστυνομία, η οποία έδρασε άμεσα και συνέλαβε τον 61χρονο. Από χθες το βράδυ παραμένει στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας.

Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν είναι αυτή της αποπλάνησης ανηλίκου καθώς και της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών.

