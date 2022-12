Λακωνία

Μονεμβασιά: νεκρή γυναίκα μετά από πρόσκρουση σε μάντρα

Μετά από τη σφοδρή πρόσκρουση του οχήματος σε μάντρα περίφραξης η άτυυχη γυναίκα έφυγε από τη ζωή.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη λίγο πριν φύγει το 2022 στη Λακωνία στο δρόμο από Μολάους προς Μονεμβασιά.

Πιο συγκεκριμένα, τις απογευματινές ώρες, της Παρασκευής (30/12/2022), αυτοκίνητο ΙΧ που οδηγούσε μία γυναίκα με κατεύθυνση από Μολάους προς Μονεμβασιά, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, εξετράπη της πορείας και προσέκρουσε σε παρακείμενη μάντρα περίφραξης.

Αποτέλεσμα της σφοδροτατης πρόσκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός της οδηγού του αυτοκινήτου.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Αστυνομία για έλεγχο και διευθέτηση της κυκλοφορίας και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μολάων για απεγκλωβισμό του ατόμου.

Πηγή: monemvasianews.gr