Μαγνησία

Μητέρα έμαθε ότι δεν θα ξαναδεί το παιδί της... από τα ΜΜΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μητέρα γέννησε την παραμονή των Χριστουγέννων στο Νοσοκομείο του Βόλου και αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.



«Δεν θα πάρει κανείς το παιδί μου. Εμείς ήμασταν εκεί για το μωράκι μας και κανείς δεν μας ενημέρωσε πως θα μας το πάρουν. Δεν θα συνεχιστεί αυτή η παράνοια που έχει δημιουργηθεί» δηλώνει μια 29χρονη μητέρα από τον Βόλο, που γέννησε την παραμονή των Χριστουγέννων και αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.Σύμφωνα με ρεπορτάζ, το κοριτσάκι, που χαίρει άκρας υγείας, όπως προβλέπει εισαγγελική απόφαση, θα μεγαλώνει στην μονάδα πρόωρων στο Νοσοκομείο, μέχρι να βρεθεί δομή ώστε να μεταφερθεί, επίσης με εισαγγελική εντολή. Η μητέρα ενημερώθηκε για τις εξελίξεις από τα Μέσα Ενημέρωσης.

Αρνείται ότι έχει πέσει θύμα κακοποίησης από τον σύντροφό της.

Η 29χρονη, σύμφωνα με τα στοιχεία των κοινωνικών υπηρεσιών, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, δεν έχει οικογένεια ή υποστηρικτικό περιβάλλον, ενώ ο σύντροφος της την ξυλοκοπούσε.Ωστόσο, η μητέρα αρνείται ότι έχει πέσει θύμα κακοποίησης από τον σύντροφό της και όσα συμβαίνουν στη ζωή της τα αποδίδει στην εγκατάλειψη από τον πατέρα της και στο γεγονός ότι δεν λαμβάνει την αγωγή της.

«Είναι ψέματα ότι ο σύντροφός μου δεν ήταν δίπλα μου στη γέννα» ανάφερε η ίδια ενώ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 15 ημέρες πριν γεννήσει μεταφέρθηκε κακοποιημένη στο Νοσοκομείο. «Όλη η κατάσταση ξεκίνησε από τις πιέσεις των γονιών μου και τα φάρμακα. Ο σύντροφός μου είναι πάντα δίπλα μου, αλλά μετά τη διακοπή της θεραπείας και σε συνδυασμό με την περίοδο της εγκυμοσύνης, ζήλευα και είχαμε καυγάδες. Ο σύντροφός μου, που παρουσιάστηκε ως άνεργος, εργάζεται και δεν με έχει κακοποιήσει ποτέ. Μαλώνουμε όπως κάθε ζευγάρι στον κόσμο. Ο πατέρας μου ήθελε να καταστρέψει τη ζωή μου και είμαι ένα παιδί που από τότε που γυρίσαμε στην Ελλάδα από την Αμερική έχω υποστεί μπούλινγκ. Αυτός μας παράτησε» είπε.

Η 29χρονη αναφέρει ότι επισκέπτεται ψυχολόγο από το δημοτικό. Ο πατέρας της, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, δεν υπήρχε πουθενά, ενώ η μόνη που τη βοηθούσε ήταν η γιαγιά της, που πέθανε. «Σε μια άλλη σχέση που είχα, με είχαν πετάξει στον δρόμο και δεν είχα που να μείνω επειδή δεν ήθελαν το αγόρι που ήμουν μαζί. Έτσι κάνουν και τώρα οι γονείς μου γιατί εγώ είμαι με έναν άνθρωπο που θέλω εγώ και αγαπώ. Η μόνη αγάπη που είχα και έχω από την ζωή μου και με έχει σώσει είναι αυτό το αγόρι. Στην γέννα μου στο νοσοκομείο, σε όλη την εγκυμοσύνη μου ήταν πλάι μου, σε όλα τα ραντεβού ήταν και εκείνος στο νοσοκομείο» πρόσθεσε.«Το σπίτι μας είναι ασφαλές και καθαρό και έχει εργασία. Το περιβάλλον μας είναι πεντακάθαρο. Εάν δεν πιστεύουν όλοι μπορούν να έρθουν να επιβλέπουν τι γίνεται γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία απόδειξη. Έκανα μηνύσεις, ήταν λάθος μου, με επηρέαζαν οι γονείς μου», αναφέρει.

Δεν είμαστε ούτε κακοποιητικοί, ούτε ψυχοπαθείς

Η μητέρα δηλώνει πως είναι παρανοϊκό να εμφανίζεται η ίδια ως ψυχοπαθής και ο σύντροφός της ότι έχει κακοποιητική συμπεριφορά. «Μου πήρανε το παιδί την ημέρα των Χριστουγέννων και δεν μπορούσα να το προστατέψω από όλους μου το πήρανε μακριά. Κρίνετε έναν άνθρωπο χωρίς να τον ξέρετε μόνο και μόνο για να βγάλετε λεφτά. Όπως κάνανε οι γραμματείς και φαρισαίοι. Ποτέ δεν ήθελα να κλειστώ σε καμία δομή. Με έχετε φέρει σε σημείο να σιχαίνομαι τα πάντα».

Η απόφαση να μείνει το νεογέννητο στο Νοσοκομείο ελήφθη γιατί η νεαρή μητέρα αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, έχει μια ζωή χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον, χωρίς οικογένεια, και έναν σύντροφο που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των κοινωνικών υπηρεσιών την ξυλοκοπούσε.

Τις περισσότερες φορές κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης της πέρασε την πόρτα των Επειγόντων Περιστατικών μετά από ξυλοδαρμό, που σήμερα αρνείται ότι συνέβη. Τελευταίο επεισόδιο βίας, καταγράφηκε 15 ημέρες πριν γεννήσει. Από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου οδηγήθηκε στον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών αλλά έφυγε για να επιστρέψει σπίτι του συντρόφου της καθώς η ίδια δεν έχει κατοικία.

πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Η Κροατία “υποδέχεται” το ευρώ και εισέρχεται στον χώρο Σένγκεν

Πρωτοχρονιά: Με πυροτεχνήματα, σόου και λάμψη η υποδοχή του 2023 στη χώρα (εικόνες)

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 47 χρόνια νηφαλιότητας