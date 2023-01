Χανιά

Κρήτη: άνδρας έπεσε στο κενό από την ταράτσα του σπιτιού του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν οι συγγενείς τους αιμό΄φυρτο στο έδαφος.

Παρολίγον τραγωδία το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς για εναν 62χρονο στα Χανιά. όταν ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στην ταράτσα του σπιτιού, όταν ξαφνικά βρέθηκε στο κενό!

Οι συγγενείς του 62χρονου, άκουσαν έναν θόρυβο και βγήκαν έξω από το σπίτι, αντικρίζοντάς τον αιμόφυρτο! Κάλεσαν το ΕΚΑΒ και ο 62χρονος διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Χανίων όπου νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος.

Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ή απόπειρας αυτοκτονίας.

Πηγή: ekriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δράμα - Απόπειρα βιασμού 15χρονου: Σοκάρει η μαρτυρία της μητέρας του στον ΑΝΤ1

Κορωπί: Αδέσποτη σφαίρα τρύπησε τζάμι σπιτιού και καρφώθηκε στο ταβάνι (εικόνες)

Βέροια - νεκρό μωρό στον Αλιάκμονα: ασφυκτικό θάνατο έδειξε η νεκροψία