Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αυτοκίνητο εν κινήσει

Ευτυχώς ο οδηγός αντέδρασε με ψυχραιμία και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Φωτιά σε αυτοκίνητο και στην Χαλκιδική.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που ήταν εν κινήσει, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, στις 3:35 της Πέμπτης (05/01), ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου κινούταν προς την Εγνατία Οδό, στο ύψος των Μαλγάρων με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, είδε τη μηχανή του οχήματος να πιάνει φωτιά.

Τότε με απόλυτη ψυχραιμία, έστριψε προς τη δεξιά πλευρά του δρόμου, ακινητοποίησε άμεσα το αυτοκίνητό του και βγήκε γρήγορα, καλώντας παράλληλα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σημειώνεται, πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός ή επιχείρηση απεγκλωβισμού. Το όχημα κάηκε μερικώς.

Φωτιά σε αυτοκίνητο και στη Χαλκιδική

Φωτιά σε αυτοκίνητο ξέσπασε και στη Χαλκιδική τα ξημερώματα της Πέμπτης. Δύο πυροσβέστες με ένα υδροφόρο όχημα κατέσβεσαν φωτιά σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Νέας Καλλικράτειας.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα.

