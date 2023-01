Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - ΕΛΑΣ: Νέα επιχείρηση “σκούπα” για παράνομους αλλοδαπούς

Πόσα άτομα ελέγχθησαν και πόσοι συνελήφθησαν.

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και τον εντοπισμό αλλοδαπών υπηκόων που διαμένουν παράνομα στην Ελληνική επικράτεια.

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε τις απογευματινές ώρες χθες 4 Ιανουρίου 2023 ως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 5 Ιανουαρίου στοχευμένη δράση κατά την οποία διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου πόλης, σε πλατείες, σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων, σε περιοχές του Ευόσμου και του Δ.Δ. Φιλαδέλφειας και σε σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα:

Ελέγχθηκαν 132 άτομα και 7 οχήματα

προσήχθησαν 22 αλλοδαποί και

συνελήφθησαν 4 εξ’ αυτών για παράνομη παραμονή στη χώρα

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν σε Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης.

