Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς εκδηλώθηκε η φωτιά στο διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Πέμπτης για φωτιά σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Ευριπίδου λίγο μετά τις 13:30.

Στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες, οι οποίοι και έσβησαν τις φλόγες.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνον υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.

πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεοφάνεια: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

ΗΠΑ σε Τουρκία για 12 μίλια: Σταματήστε τις απειλές κατά της Ελλάδας

Πάτρα: Τον έδιωξαν από γλέντι και επέστρεψε με κουζινομάχαιρο