Λάρισα: Κλέφτης πήρε την…άδεια του μαγαζιού (βίντεο)

Μέχρι και το φάκελο της άδειας του καταστήματος και τα τιμολόγια πήρε ο θρασύτατος κλέφτης που «σήκωσε» καφετέρια της Λάρισας.

Σε καφετέρια της Λάρισας, στην περιοχή του Φρουρίου, μπήκε διαρρήκτης τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Ο άγνωστος δράστης με το φούτερ με κουκούλα και το φακό στο χέρι έψαξε με προσοχή την ντουλάπα του καταστήματος, πήρε αυτά που ήθελε ή ό,τι έβρισκε μπροστά του και εξαφανίστηκε.

Το ζήτημα είναι ότι, πήρε το φάκελο με την άδεια του καταστήματος, τα χαρτιά της Πυροσβεστικής και τα τιμολόγια.

Ο ιδιοκτήτης απευθύνει έκκληση αν κάποιος δει κάπου πεταμένους δύο κόκκινους φακέλους, να ειδοποιήσει τις αρχές.

