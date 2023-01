Λακωνία

Τροχαίο: Φονική σύγκρουση με φορτηγό (εικόνες)

Ο "Μολώχ της ασφάλτου" έχει "θερίσει" τις ζωἐς σε τέσσερις ανθρώπους τις τελευταίες ημέρες

Ένας 76χρονος σκοτώθηκε στην Κόρινθο σε τροχαίο δυστύχημα, που έγινε κοντά στα Δερβενάκια.

Σύμφωνα με το pelop.gr, ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά τη σύγκρουση του αυτοκινήτου του με φορτηγό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία Κορίνθου το τροχαίο συνέβη όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 76χρονος κοντά στην Αρχαία Νεμέα, συγκρούστηκε με βαρύ φορτηγό όχημα, που οδηγούσε ένας 54χρονος αλλοδαπός. Ο 76χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από τη σύγκρουση.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε ασθενοφόρο από το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί έκαναν κάθε προσπάθεια, για να σώσουν τη ζωή του, αλλά δεν τα κατάφεραν και ο 76χρονος υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα της Νεμέας.

Τις τελευταίες ημέρες, τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σε τροχαία δυστυχήματα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

