Ηράκλειο

Ηράκλειο - Δασολόγος αποκαλύπτει: Το δέντρο που σκότωσε δικυκλιστή ήταν επιχωματωμένο

Τα αίτια της πτώσης του δέντρου που έπεσε πάνω στον άτυχο δικυκλιστή, αφαιρώντας τους τη ζωή αποκαλύπτει δασολόγος.

Νέες συγκλονιστικές μαρτυρίες για την τραγωδία με το δέντρο που σκότωσε τον Παναγιώτη Μητρέλο σε ηλικία 51 ετών, στη λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, βγήκαν στο φως μέσα από τις δηλώσεις της δασολόγου Μαρίας Κοζυράκη.

«Όταν συνέβη αυτό και το είδα από την τηλεόραση, ήμουν πεπεισμένη ότι ήταν κάποιο από τα πεύκα που βρίσκονται πιο χαμηλά στη λεωφόρο Δημοκρατίας, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη κλίση. Ίσως έξω από το Εργατικό Κέντρο. Έξω από το 3ο Λύκειο. Μετά που είπαν ότι ήταν άνθρωπος σταματημένος σε φανάρι, λέω “μα, δεν υπάρχει εκεί φανάρι”. Μορφολογικά και εμφανισιακά, από τα δέντρα της Δημοκρατίας το πεύκο αυτό ήταν το πιο όρθιο»...

Όπως κατήγγειλε η δασολόγος, όταν πήγε εκεί, έβαλε το χέρι της μέσα στον κορμό και είδε ότι ήταν άδειος. «Αυτό το δέντρο ήταν επιχωματωμένο και ήταν μήκος του κορμού μες στο έδαφος. Αυτό τι σημαίνει; Ότι υπήρχε σήψη, με συνέπεια το δέντρο να πέσει. Δεν υπήρχε σπάσιμο»!

Σύμφωνα με τη Μαρία Κοζυράκη, κάτω από τη γη κάθε δέντρο έχει άλλο τόσο μήκος όσο είναι πάνω από τη γη. Το συγκεκριμένο υπόγειο μέρος του δέντρου από τα έργα που είχαν γίνει, τα μπαζώματα κ.λπ., είχε κακοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό, που δεν υπήρχαν ρίζες να το συγκρατήσουν, παρά μόνο μία ρίζα που είχε αναπτύξει από άμυνα το δέντρο για να διατρέφεται... Μάλιστα παραδέχτηκε ότι είχε και άτυπες τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Εισαγγελέα βοηθώντας ώστε να βρεθούν οι δασολόγοι που θα έκαναν την πραγματογνωμοσύνη.

Δεν υπήρχε "κρακ"

Η Μαρία Κοζυράκη αποκάλυψε επίσης και τις πληροφορίες της, ότι ο κόσμος φώναζε στον άτυχο οδηγό ότι το δέντρο πέφτει, αλλά εκείνος, επειδή φορούσε κράνος, δεν άκουσε τις φωνές!

«Δεν υπήρχε “κρακ”. Η πτώση ήταν κάπως πιο αργή. Ο κόσμος έβλεπε. Ο κόσμος φώναζε και, αν ο άνθρωπος δε φορούσε κράνος, θα μπορούσε να είχε σωθεί», σύμφωνα με την κ. Κοζυράκη.

Επίσης, το δέντρο, όπως λέει η ειδική γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, «δεν είχε στηρικτικές ρίζες. Οπότε από την άλλη, οι πλάκες και το τσιμέντο το στήριζαν. Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, που συνέβη ό,τι συνέβη».

Επικίνδυνα άλλα 19 δέντρα στο Ηράκλειο

«Όταν μεταχειριζόμαστε το πράσινο», τόνισε η κ. Κοζυράκη, «λες και είναι παγκάκια, κάδοι ή οτιδήποτε άλλο, είναι σχεδόν σίγουρο ότι αυτά τα πράγματα θα συμβούν. Βλέπουμε άλλες πόλεις - Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, στην Ευρώπη κ.λπ. - πώς έχουν θεσμοθετήσει το πράσινό τους. Μπαίνουν εργολάβοι ειδικοί και ξέρουν τακτικά πώς να συντηρούν και πώς να μετρούν την επικινδυνότητα του δέντρου. Εδώ, γενικότερα στην Κρήτη, καταδεικνύουμε λίγο και ανευθυνότητα, που είδατε τι συνέβη με τον πιο τραγικό τρόπο»...

Αναφερόμενη στο πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής, στην οποία μετέχει και η ίδια, η Μαρία Κοζυράκη τόνισε ότι «εξετάστηκαν 38 δέντρα. Και τεκμηριώθηκε με τη βοήθεια του ειδικού εργαλείου, με χειριστή έναν Γερμανό ειδικό, ότι είναι άλλα 19 που πρέπει να απομακρυνθούν, όπως είναι τα πεύκα στον Μασταμπά».

Στο μεταξύ, ως προς το σήμερα, η κ. Κοζυράκη είπε: «Η πραγματογνωμοσύνη έχει κλείσει εδώ και πολύ καιρό. Έχει παραδοθεί στην Αστυνομία. Φαντάζομαι ότι η Αστυνομία την παρέδωσε στον εισαγγελέα. Δε γνωρίζω τι έχει γίνει παραπέρα».

Θα μπορούσε να αγοραστεί ρεζιστογράφος; «Κάνουμε κουβέντα με την Περιφέρεια για την αγορά οργάνων, για τη δημιουργία εργαστηρίου αστικού πρασίνου στο ΕΛΜΕΠΑ, και από μας το μεγάλο όραμα είναι να κάνουμε αυτή τη θεσμοθέτηση προδιαγραφών και όρων για το αστικό πράσινο. Ένα τέτοιο μηχάνημα κάνει περίπου 60.000 ευρώ. Ο Δήμος γνωρίζω ότι αναζητά τον τρόπο για να αποκτήσει ένα τέτοιο μηχάνημα, αλλά δεν υπάρχει τεχνογνωσία στον κρατικό μηχανισμό και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, οπότε θέλει εκπαίδευση», σύμφωνα με τη Μαρία Κοζυράκη.

Πάντως, γίνεται προσπάθεια, όπως είπε, με την Περιφέρεια Κρήτης ως φορέα χρηματοδότησης και τις εμπλεκόμενες πλευρές να έχουν υποβάλει σχέδιο χρηματοδότησης.

Πηγή: neakriti.gr

