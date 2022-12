Ηράκλειο

Κρήτη: Κόρη κατήγγειλε τον πατέρα της ότι την βίαζε και την εξέδιδε όταν ήταν ανήλικη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της υπόθεσης. Τι είπε στην κατάθεση της η 20χρονη, για τον "εφιάλτη" που όπως υποστηρίζει έζησε από τον πατέρας της.



Ένας επιχειρηματίας, ένας έμπορος και ένα στέλεχος δημόσιας υπηρεσίας είναι μεταξύ των προσώπων που φέρεται, κατά πληροφορίες, να κατονομάζει σε κατάθεση που είχε δώσει στις Αρχές πριν από μερικούς μήνες μία 20χρονη στο Ηράκλειο, καταγγέλλοντας ότι ενώ ήταν ακόμα ανήλικη, ο πατέρας της την εξέδιδε έναντι αμοιβής.

Σε σχέση με τον πατέρα η υπόθεση έχει πάρει, σύμφωνα με πληροφορίες, τη δικαστική οδό, ως προς τα άλλα πρόσωπα, τα οποία κατονομάζει στην συμπληρωματική κατάθεση που έδωσε, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια εξ αυτών έχουν λάβει κλήση να εμφανιστούν και να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις για τα όσα αποδίδονται.

Η καταγγελία στην Αστυνομία έγινε ενώ η κοπέλα ήταν πλέον ενήλικη, ζητώντας να τιμωρηθεί ο πατέρας της, για τον οποίο μιλάει με απέχθεια αφού όπως καταγγέλλει τη βίαζε, την χτυπούσε και γενικότερα συμπεριφερόταν με βία τόσο στη μητέρα της όσο και στον αδερφό της. Χαρακτηριστικά φέρεται να αναφέρει ότι όταν πεινούσε η ίδια και τα άλλα μέλη της οικογένειας, ο πατέρας τους έβαζε σε σούπερ-μάρκετ, τους υποχρέωνε να βλέπουν και να μυρίζουν τα γλυκά και τα φαγητά και τους άφηνε νηστικούς.

Ως προς τους φερόμενους «πελάτες», η κοπέλα κατονομάζει πρόσωπα είτε με τα πλήρη στοιχεία τους είτε με τα μικρά τους ονόματα, δίνοντας ωστόσο συγκεκριμένα στοιχεία της επαγγελματικής ιδιότητας τους ή των διευθύνσεων τους.

