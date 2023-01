Ιωάννινα

Ιωάννινα: Τον βρήκε νεκρό η μάνα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη και σοκ για τη μητέρα που εντόπισε νεκρό τον γιο της στο κρεβάτι.

Ανείπωτη θλίψη σε γειτονιά των Ιωαννίνων καθώς ένας 33χρονος άνδρας βρέθηκε σήμερα τα ξημερώματα στις 04.00 μέσα στο σπίτι του,χωρίς τις αισθήσεις του .

Ο νεαρός άνδρας βρέθηκε νεκρός σε κρεββάτι της οικίας από τη μητέρα του.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Αστυνομίας και από την έρευνα των αστυνομικών έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια .

Τα ακριβή παθολογικά αίτια του θανάτου του 33χρονου θα "φωτίσει" η ιατροδικαστική εξέταση

Πηγή: Epirus-tv-news.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δωρεά οργάνων – Θωμάς: Ενός λεπτού σιγή στο χειρουργείο (βίντεο)

Εξάρχεια: Άνδρας κρατούσε φυλακισμένη 23χρονη και την εξέδιδε

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια