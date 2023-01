Δωδεκανήσα

Μεταναστευτικό – Κως: Καταδίωξη ταχύπλοου και σύλληψη διακινητή

Ο χειριστής ταχύπλοου συνελήφθη μετά από καταδίωξή του από το Λιμενικό, στα ανοιχτά της Κω.

Σε ακινητοποίηση ενός ταχυπλόου που μετέφερε 16 μετανάστες προς τις ακτές της θαλάσσιας περιοχής Θερμά της Κω, προχώρησε χθες βράδυ περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ενώ συνελήφθη ο χειριστής του.

Σύμφωνα με το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, με την χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων κάλεσε το ταχύπλοο να σταματήσει.

Ωστόσο ο χειριστής του ταχυπλόου διέφυγε, ενώ κατά την καταδίωξη προσπάθησε να εμβολίσει το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Το πλήρωμα του σκάφους προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών σε ασφαλή τομέα, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του ταχυπλόου.

