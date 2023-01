Χανιά

Χανιά: Οδηγός πέθανε στο τιμόνι - Το αυτοκίνητο του έπεσε άλλο αμάξι (εικόνες)

Τι συνέβη στον άτυχο οδηγό, το όχημα του οποίου ανεξέλεγκτο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο που εκινείτο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο θάνατος του ηλιωμένου οδηγού πάνω στο τιμόνι, είχε ως αποτέλεσμα την ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου και προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα, το πρωί της Τετάρτης, στην στην Παλαιά Εθνική Οδό (ΠΕΟ) Χανίων – Κισσάμου, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν τρια ΙΧ αυτοκίνητα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, το οχήμα με οδηγό τον ηλικιωμένο, ήταν σε ανεξέλεγκτη πορεία στο αντίθετο ρεύμα, πιθανότητα γιατί είχε προηγηθεί ανακοπή καρδιάς, κάτι που στην πορεία επιβεβαιώθηκε.

Τον άτυχο άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Στο σημείο για αρκετή ώρα προκλήθηκε μποτιλιάρισμα ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια διενεργεί το τμήμα τροχαίας Χανίων.

