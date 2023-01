Ηλεία

Πύργος: Θρίλερ με πτώμα σε χωράφι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι διερευνούν οι αρχές για το πτώμα που εντοπίστηκε.

Ένας άνδρας 70 ετών, εντοπίστηκε νεκρός, σε χωράφι, στον Άγιο Ηλία του Δήμου Πύργου.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου. Προς το παρόν δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν ο θάνατος του άτυχου άνδρα προήλθε από φυσικά αίτια ή πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Πηγή: patrisnews.com

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιό Φάληρο: Ληστές έδεσαν οικογένεια και “άδειασαν” το σπίτι

Ιώσεις - Τζανάκης: Δύσκολες οι επόμενες 3 εβδομάδες, με 500000 κρούσματα (βίντεο)

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία του