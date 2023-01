Λάρισα

Λάρισα: Γυναίκα εγκλωβίστηκε σε τρύπα πεζόδρομου (εικόνες)

Στην αγορά, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, μία γυναίκα εγκλωβίστηκε σε τρύπα που έπεσε.

Σε τρύπα – παγίδα, που βρίσκεται σε κεντρικό πεζόδρομο, της Κούμα, στη Λάρισα, έπεσε μία γυναίκα το απόγευμα της Τετάρτης.

Η τρύπα βρίσκεται στην αγορά και η γυναίκα σκόνταψε κι έπεσε μέσα, με το πόδι της να εγκλωβίζεται μέσα.

Η τρύπα δημιουργήθηκε όταν για άγνωστο λόγο έσπασε μεγάλο πλακάκι, μέρος του πεζοδρόμου.

Οι καταστηματάρχες της περιοχής μετά το ατύχημα της γυναίκας που ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, έσπευσαν να καλύψουν το σημείο με μια… πατέντα. Τοποθέτησαν ένα χαρτόκουτο και πάνω του έναν σκουπόξυλο έτσι ώστε να γίνεται ορατό από τους περαστικούς.

Πηγή: onlarissa.gr

