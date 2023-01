Δωδεκανήσα

Ρόδος: Νεαροί μετέφεραν ηρωίνη

Χειροπέδες σε δύο νεαρούς που μετέφεραν ναρκωτικά.

Συνελήφθησαν, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, δύο ημεδαποί ηλικίας 23 και 28 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Στην κατοχή τους βρέθηκε ποσότητα 2,6 κιλών ηρωίνης η οποία κατασχέθηκε.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών, χθες το μεσημέρι εντοπίστηκαν οι δράστες να επιβαίνουν σε ΙΧ αυτοκίνητο, με το οποίο είχαν αφιχθεί νωρίτερα στο νησί με πλοίο της γραμμής από Πειραιά.

Έπειτα από ενδελεχή αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν: Ηρωίνη συνολικού βάρους 2 κιλών και 686 γραμμαρίων, διαμοιρασμένη σε πέντε ισοβαρής συσκευασίες, επιμελώς κρυμμένη στο εσωτερικό του οχήματος και δύο κινητά τηλέφωνα. Επίσης, κατασχέθηκε το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

