Ανώγεια - διπλό φονικό: σοκαριστική η κατάθεση της αυτόπτη μάρτυρα (εικόνες)

Τι ανέφερε η μάρτυρας για το φονικό στα Ανώγια με θύμα έναν μαντιναδολόγο κι έναν κτηνοτρόφο.

Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της αυτόπτης μάρτυρας για όσων συνέβησαν στο Ανώγεια τον Μάιο του 2020 όπου σκοτώθηκαν ο 63χρονος μαντιναδολόγος, Λευτέρης Καλομοίρης και ο 32χρονος κτηνοτρόφος Γιώργος Ξυλούρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί ξεκίνησε η κατάθεση της αυτόπτη μάρτυρα και κατά τη διάρκεια της περιγραφής της δεν ακουγόταν τίποτε άλλο μέσα στην αίθουσα.

Η ίδια ξεκίνησε την αφήγησή της από την ώρα που άκουσε μία έντονη συζήτηση πιο κάτω από το σπίτι του Λευτέρη Καλομοίρη. Μάλιστα, ο σύζυγός της ήταν εκείνος που πήγε τον Γιώργο Ξυλούρη στο σπίτι του. Στη συνέχεια, όπως ανέφερε στην κατάθεσή της, είδε τον Γιώργο Ξυλούρη να κρύβεται κρατώντας όπλο ενώ είδε και τον Λευτέρη Καλομοίρη να επιστρέφει από την πλατεία. Ειδοποίησε τον 63χρονο ότι κρατούσε όπλο ενώ η ίδια επιχείρησε να συνετίσει τον Γιώργο Ξυλούρη.

Κάποια στιγμή ο 32χρονος κτηνοτρόφος πλησιάζει τον Λευτέρη Καλομοίρη, ο οποίος προσπαθεί να τον ηρεμίσει. Πιάστηκαν στα χέρια. «Ο Λευτέρης κρατούσε από τα πόδια τον Γιώργο Ξυλούρη για να τον εμποδίσει. Τότε άκουσα δύο μπαμ και έπεσε νεκρός ο Λευτέρης».

Η αυτόπτης μάρτυρας είδε μετά τον κατηγορούμενο να βγαίνει από το σπίτι και να πλησιάζει τον πατέρα του ενώ όπως ανέφερε κρατούσε όπλο.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, πανικοβλήθηκε έντονα και δεν κατάλαβα τους άλλους πυροβολισμούς παρά μόνο είδε τον Γιώργο Ξυλούρη να κείτεται δίπλα από τον Λευτέρη Καλομοίρη.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη

Αξίζει να σημειωθεί πως και σήμερα στο Εφετείο Χανίων θα βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει λάβει μέτρα με παρουσία ενστόλων τόσο εντός όσο και εκτός των δικαστηρίων προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις και επεισόδια ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Τι δήλωσε ο κατηγορούμενος στην πρώτη ημέρα της δίκης

Η δίκη ξεκίνησε στις 10 Νοεμβρίου στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Χανίων με τον 31χρονο κατηγορούμενο να αναφέρει ενώπιον του δικαστηρίου ότι εξαιτίας ότι είδε τον πατέρα του νεκρό θόλωσε και δεν είχε λογική σκέψη.

Μάλιστα τόνισε πως προτιμούσε ένας από τους δύο νεκρούς να ήταν ο ίδιος ενώ ζήτησε από το δικαστήριο να τον κρίνει δίκαια «διότι διέπραξα έγκλημα».

Το χρονικό της τραγωδίας

Το διπλό φονικό σημειώθηκε στο Περαχώρι, την επομένη της Πρωτομαγιάς. Με αφορμή παλιές κτηματικές διαφορές στήθηκε άγριος καυγάς ανάμεσα στον 30χρονο γιο του Λ. Καλομοίρη και τον Γιώργη Ξυλούρη, με τον πρώτο να γρονθοκοπά άγρια τον δεύτερο.

Τους ξεχωρίζουν τρίτα πρόσωπα. Ο Ξυλούρης εκνευρισμένος αποχωρεί βιαστικά προς την οικία του και επιστρέφει λίγο αργότερα στο σημείο της τραγωδίας. Ανωγειανοί προσπαθούν να τον απομακρύνουν μάταια όμως μεταξύ αυτών και ο άτυχος μαντιναδολόγος.

Στην απολογία του ο 31χρονος είχε αναφέρει: «Ήμουν στο μπάνιο όταν άκουσα τις φωνές της μητέρας μου και έναν πυροβολισμό.

Πήρα το όπλο μου και βγήκα στο δρόμο όπου είδα νεκρό τον πατέρα μου και τον Γιώργο Ξυλούρη να στέκεται μπροστά του».

Υπενθυμίζεται πως μετά το διπλό φονικό η πλευρά του Καλομοίρη υποστήριζε πως ο τόπος του εγκλήματος είχε «πειραχθεί» ενώ το όπλο που παρέδωσε η οικογένεια Ξυλούρη δεν ήταν αυτό που χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή.

Αντίθετα, η οικογένεια Ξυλούρη υποστήριζε πως ο 30χρονος Γιώργος δεν πυροβόλησε και ότι ο 29χρονος, γιος του Λευτέρη Καλομοίρη, Μανώλης πυροβολώντας τον Ξυλούρη σκότωσε και τον πατέρα του.

Πηγή: cretapost.gr

