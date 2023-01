Ηλεία

Πύργος: πυροβόλησε σε μηχανουργείο κι εξαφανίστηκε

Εξαφανίστηκε ο άνδρας που πυροβόλησε σε μηχανουργείο του Πύργου.

Έναν 44χρονο αναζητούν οι αρχές ο οποίος το απόγευμα της Πέμπτης πυροβόλησε σε μηχανουργείο στον Πύργο Ηλείας.

Σύμφωνα με τις Αρχές και την σε βάρος του καταγγελία, ο 44χρονος είχε αφήσει το κυνηγετικό όπλο ιδιοκτησίας του στο μηχανουργείο για κάποιο λόγο και πήγε να την πάρει.

Για λόγους που προς ώρας δεν έχουν γίνει γνωστοί ο 44χρονος πυροβόλησε μέσα στο μηχανουργείο με το όπλο και στη συνέχεια το έριξε κάτω κι έφυγε.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, ενημερώθηκαν και μετέβησαν στο χώρο για έρευνα. Παρέλαβαν το όπλο, αλλά και ένα φυσίγγι που είχε χρησιμοποιηθεί, ενώ πλέον αναζητείται ο 44χρονος στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

