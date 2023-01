Μαγνησία

Πήλιο: ποδηλάτης δέχτηκε επίθεση από αγέλη σκύλων

Σε περιπέτεια εξελίχθηκε η διαδρομή στο Πήλιο για ποδηλάτη του βουνού, ο οποίος δέχτηκε σε δύο διαφορετικά σημεία, επίθεση από αγέλες αδέσποτων που συνάντησε στον δρόμο του.





Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο 37χρονος ποδηλάτης θέλησε να κάνει διαδρομή με το ποδήλατό του από τη Δράκεια προς τα Χάνια και από εκεί μέσω Πορταριάς να επιστρέψει πίσω στον Βόλο.

Ανέβηκε από τη Δράκεια στα Χάνια, όπου έκανε στάση να ξεκουραστεί.

«Μόλις ξεκίνησα μια αγέλη από πέντε αδέσποτα σκυλιά μου επιτέθηκαν. Παρ’ όλο που γνωρίζω πώς έπρεπε να συμπεριφερθώ, τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα. Συνέχισα σιγά – σιγά και μέχρι να σταματήσω, τα σκυλιά συνέχιζαν να μου γαβγίζουν και να μου επιτίθενται. Ευτυχώς κατάφερα αναίμακτα να φύγω» περιέγραψε ο 37χρονος ποδηλάτης.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει ο ίδιος, βρέθηκε αντιμέτωπος και με δεύτερο καρτέρι από αδέσποτα σκυλιά που του επιτέθηκαν στον οικισμό της Πορταριάς.

«Φτάνοντας στην Πορταριά δέχτηκα και δεύτερη επίθεση από τρία μεγαλόσωμα σκυλιά. Ευτυχώς κατάφερα να ξεφύγω και από εκεί και να φτάσω σώος και αβλαβής στο σπίτι» ανέφερε.

Ο ίδιος εφιστά την προσοχή σε όσους όπως και ο ίδιος ακολουθούν διαδρομή στο βουνό με τα ποδήλατά τους και ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρέμβουν, προκειμένου πριν γίνει κάποιο ατύχημα ή τραυματισμός. «Πιστεύω ότι σαν κι εμένα υπάρχουν κι άλλοι φίλοι του ποδηλάτου και του βουνού. Τους προειδοποιώ να προσέχουν. Βεβαίως καλό είναι να μεριμνήσει κάποιος για την απομάκρυνση των αδέσποτων, γιατί πιστεύω ότι στο μέλλον σίγουρα θα προκληθεί κάποιο ατύχημα», αναφέρει ο 37χρονος ποδηλάτης.

