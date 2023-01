Χανιά

Τροχαίο με θύμα 29χρονο οδηγό μηχανής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για τον νεαρό άντρα που "έσβησε" στην άσφαλτο. Πώς συνέβη η τραγωδία, Εικόνες - σοκ από το σημείο του δυστυχήματος.

Ένας 29χρονος οδηγός δικύκλου έχασε τη ζωή του το απόγευμα στον Βόρειο Οδικό Αξονα Κρήτης, στα Χανιά.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στον κόμβο της Σούδας, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 29χρονος κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία ΒΟΑΚ, έφυγε από την πορεία της και ανατράπηκε.

Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Φωτογραφίες: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Οι τελικές προετοιμασίες και οι υψηλοί προσκεκλημένοι (εικόνες)

Γρίπη - Τζανάκης: Θα ζήσουμε σοβαρές καταστάσεις με μεγάλες ουρές στα Επείγοντα

Αστέρας Τρίπολης - Λεβαδειακός: Ισοπαλία και “χρυσός” βαθμός για τους Βοιωτούς