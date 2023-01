Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - σεξουαλική παρενόχληση: τελεσίδικα ένοχος ο καθηγητής μαιευτικής

Ο κατηγορούμενος καθηγητής, δηλώνει αθώος και κάνει λόγο για σκευωρία.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για σεξουαλική παρενόχληση σπουδαστριών του, καταδικάστηκε καθηγητής μαιευτικής, του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ο πανεπιστημιακός καταδικάστηκε στο Εφετείο που του επέβαλε, ποινή φυλάκισης 24 μηνών με τριετή αναστολή.

Οι δικαστές τον έκριναν ένοχο, για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη, αδίκημα που αφορούσε, τις δύο από τις τρεις περιπτώσεις που καταγγέλθηκαν, ενώ για την τρίτη καταγγελία , κρίθηκε ένοχος, για την πράξη της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι σπουδάστριες του είχαν πάει στο ιδιωτικό του ιατρείο, για δωρεάν γυναικολογικές εξετάσεις, μετά από ανοιχτή πρόσκληση που είχε απευθύνει ο ίδιος.

Ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του, χαρακτήρισε τις καταγγελίες ψευδείς, έκανε λόγο για σκευωρία σε βάρος του και υποστήριξε πως ότι έγινε, αφορούσε μόνο την εξέταση.

