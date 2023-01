Δωδεκανήσα

Ρόδος: Κορυφώνεται η αγωνία για την αγνοούμενη μητέρα

Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες. Γιατί η γυναίκα είχε απασχολήσει εν μέσω πανδημίας τις Αρχές.

Άκαρπες παρέμειναν μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης οι έρευνες για τον εντοπισμό της 44χρονης μητέρας που γεννήθηκε στην Πάτρα και κατοικεί στην Ρόδο, η οποία αγνοείται από το πρωί της Δευτέρας.

Η 44χρονη μητέρα, που εργάζεται ως υπάλληλος σε super market, επί της λεωφόρου Ρόδου- Καλλιθέας, έχει ξαναφύγει στο παρελθόν από το σπίτι της αλλά όχι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Έχει ύψος 1,62 μέτρα, κανονική σωματική διάπλαση, μαύρα μαλλιά μακριά και την ημέρα της εξαφάνισής της πιθανότατα να φορούσε μια μαύρη μακριά φούστα, μαύρη μπλούζα, λευκή ζακέτα και μπουφάν μπλε, αθλητικά παπούτσια με άσπρες κάλτσες.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. και συγκεκριμένα από προφορική ενημέρωση που έγινε στο πλαίσιο της προανάκρισης η οποία θα τραπεί στην πορεία σε ένορκη κατάθεση φέρεται να υποστηρίχθηκε ότι η 44χρονη επισκέφθηκε περί ώραν 13.30 της Δευτέρας ένα μοναστήρι που δεν έχει αναγνωριστεί από την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου του Αγίου Παϊσίου στον Αρχάγγελο κι εκεί φέρεται να εθεάθη από την σύζυγο ενός κατοίκου του Αρχαγγέλου ο οποίος το λειτουργεί και φέρεται να βρισκόταν την ώρα εκείνη στα Στεγνά.

Η 44χρονη φέρεται να αναχώρησε από τον συγκεκριμένο χώρο περί ώραν 14.30 μόνη της με το αυτοκίνητό της προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σχετικώς εξετάζονται από χθες κάμερες πέριξ της περιοχής, καταστημάτων στον Αρχάγγελο αλλά και στην Μαλώνα για να επιβεβαιωθούν τα ανωτέρω και να καταγραφεί η πορεία του αυτοκινήτου της ενώ από τον μέχρι τώρα έλεγχο προκύπτει ότι το τελευταίο στίγμα του τηλεφώνου της πριν απενεργοποιηθεί δόθηκε λίγη ώρα μετά στον Αρχάγγελο.

Το πρωί της Τρίτης το αυτοκίνητό της βρέθηκε από κάτοικο της Μαλώνας ντελαπαρισμένο σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή «Νιόγλια» που οδηγεί στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου.

Ο κάτοικος της Μαλώνας, που εντόπισε πρώτος το όχημα και το φωτογράφισε δεν γνώριζε σε ποιον ανήκε και θεώρησε ότι επρόκειτο για ατύχημα καθώς το όχημα ήταν κλειδωμένο και δεν υπήρχαν πουθενά γύρω αλλά και στο εσωτερικό του ίχνη αίματος.

Όταν δημοσιοποιήθηκε η εξαφάνιση της 44χρονης το απόγευμα της Τετάρτης και ο αριθμός του οχήματος, ενημέρωσε τότε τις αρχές που μετέβησαν στο σημείο και ξεκίνησαν ενδελεχείς έρευνες από εθελοντές και διασώστες για τον εντοπισμό της.

Αυτό που προκαλεί ερωτηματικά στις αρχές είναι το γεγονός ότι το όχημα φέρεται να έχει σπρωχτεί στο ρέμα κι έχει ντελαπάρει χωρίς να φαίνονται πουθενά ίχνη που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπήρξε είτε ατύχημα, είτε έγκλημα στο συγκεκριμένο σημείο.

Μάλιστα χθες συνεργείο της Σήμανσης συγκέντρωσε αποτυπώματα και DNA από το όχημα τα οποία και εξετάζονται.

Χθες έγιναν έρευνες στο σύνολο των μοναστηριών της περιοχής ενώ συγγενικό της πρόσωπο ενημέρωσε τις αρχές ότι κάποια γυναίκα την οποία γνωρίζει τον ενημέρωσε ότι είχε δει την 44χρονη σε κατάστημα της Ανάληψης το απόγευμα της Τρίτης. Η πληροφορία αυτή που ελέγχθηκε χθες δεν επιβεβαιώθηκε.

Η βαθιά θρησκευόμενη γυναίκα είχε στο πρόσφατο παρελθόν και περιπέτεια με τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές και είχε καταδικαστεί τον Μάρτιο του 2022 σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών και χρηματική ποινή ύψους 3.000 ευρώ από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου για παράβαση του νόμου περί υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο.

Την 8η Μαρτίου 2022 παρουσιάστηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου για να εξεταστεί ως ύποπτη για κατηγορούμενη στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για τυχόν τέλεση του προαναφερόμενου αδικήματος μετά από αναφορά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

Στο πλαίσιο της εξέτασής της ανέφερε ότι δεν αρνήθηκε την αποστολή του παιδιού της στο σχολείο και δη στο νηπιαγωγείο και ότι ο μόνος λόγος που δεν πηγαίνει είναι επειδή δεν δέχεται την μάσκα. Με εντολή της Εισαγγελέως Υπηρεσίας συνελήφθη και απολογήθηκε.

Ισχυρίστηκε ότι το παιδί έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να φορέσει τη μάσκα και για τον λόγο αυτό δεν πάει στο σχολείο.

Πηγή: dimokratiki.gr

