Βοιωτία

Βοιωτία: φωτιά στον Ορχομενό

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στον Ορχομενό.

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μάχη με τις φλόγες δίνουν 16 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα ενώ συνδρομή παρέχει μηχάνημα έργου ΟΤΑ.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς στον χώρο βρίσκονται 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, που επιχειρούν για την κατάσβεση, ενώ ρίψεις από αέρος πραγματοποιούν και δύο αεροπλάνα.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας. Για την κατάσβεση της επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα ενώ συνδρομή παρείχε και μηχάνημα έργου ΟΤΑ.

Πηγή: viotiaplus.gr

