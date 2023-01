Μεσσηνία

Καλαμάτα: Πυροβολισμοί στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Άγνωστοι πυροβόλησαν κατά οδηγού μηχανής ο οποίος έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Σκηνές Φαρ Ουέστ στο κέντρο της Καλαμάτας, εκτυλίχθηκαν γύρω στις 11 το πρωί.

Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν έναν 47χρονο οδηγό μηχανής και εξαφανίστηκαν.

Σύμφωνα με το messinialive.gr, οι δράστες αρχικά τον πυροβόλησαν μέσα από το αυτοκίνητο, αφού πρώτα με το όχημά τους τού έκλεισαν το δρόμο, και στη συνέχεια βγήκαν και άρχισαν να τον χτυπούν με μανία, ενώ ο ένας εξ αυτών τον πυροβόλησε και στη συνέχεια διέφυγαν από τη Σόλωνος αναπτύσσοντας ταχύτητα, αφήνοντας το θύμα τους αιμόφυρτο και βαριά τραυματισμένο στην άσφαλτο.

Το θύμα είναι 47 χρονών και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τις πρώτες πληροφορίες να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του κρίσιμη

Το σημείο έχει αποκλειστεί και οι Αρχές συλλέγουν στοιχεία

