Ηλεία

Αρχαία Ολυμπία: Τα χαλάζι την έντυσε… στα λευκά! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές, αλλά επικρατεί ανησυχία για τις ζημιές που προκλήθηκαν στις γεωργικές καλλιέργειες.

Απίστευτες είναι οι εικόνες από την κακοκαιρία που έπληξε την Αρχαία Ολυμπία.

Η ιστορική πόλη έγινε κατάλευκη από την σφοδρή χαλαζόπτωση που την έπληξε το πρωί της Παρασκευής.

Οι εικόνες μπορεί να είναι όντως εντυπωσιακές, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι οι ζημιές είναι μεγάλες στις γεωργικές καλλιέργειες.

Πηγή: ilialive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Ο αρχηγός της Μαφίας και η αφίσα του “Νονού”

Australian Open - Ζβέρεφ: Πουλί τον κουτσούλησε στο κεφάλι (βίντεο)

Κηφισιά: Μυστήριο με “χρυσή” διάρρηξη