Δολοφονία στην Καλαμάτα: Το αυτοκίνητο πρόδωσε τον δράστη

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές για την ενέδρα θανάτου στο κέντρο της Καλαμάτας.



Το ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ποινικών είναι το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές για τη μαφιόζικη εκτέλεση χθες το πρωί στο κέντρο της Καλαμάτας ενός 47χρονου Ελληνοαμερικάνου.

Λίγα μέτρα από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης, στη διασταύρωση των οδών Ύδρας και Σόλωνος, περίπου στις 10.30 το πρωί, εκτυλίχθηκαν αδιανόητες σκηνές για τα δεδομένα της περιοχής μας, με δύο άντρες που επέβαιναν σε σκουρόχρωμο μικρό αυτοκίνητο να ακινητοποιούν τον 47χρονο, με τον οδηγό να κατεβαίνει, να διαπληκτίζεται μαζί του, να τον χτυπά και εν τέλει να τον πυροβολεί μια φορά κοντά στην αριστερή κνήμη.

Ο 47χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές της περιοχής μας για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ για διακίνηση ναρκωτικών είχε καταδικασθεί και στην Αμερική. Αυτή, δε, την περίοδο βρισκόταν έξω με περιοριστικούς όρους, καθώς κατηγορούνταν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών.

Τον περίμεναν

Ήταν λίγο μετά τις 10.30 το πρωί, όταν το μαύρο σκουτεράκι με τον 47χρονο κινούνταν επί της οδού Ύδρας. Ελάχιστα μέτρα πριν φτάσει στη διασταύρωση με την οδό Σόλωνος, όπου βρίσκεται και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, ένα σκούρο «opel corsa» του έκλεισε το δρόμο και τον ανάγκασε να σταματήσει στη δεξιά πλευρά, κοντά σε σταθμευμένα οχήματα.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άντρες, οι οποίοι προφανώς παρακολουθούσαν και είχαν στήσει ενέδρα στον 47χρονο, καθώς οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί δείχνουν ότι τον περίμεναν. Ο οδηγός κατέβηκε, διαπληκτίσθηκε με το θύμα (μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες περίοικων τον χτύπησε κιόλας μπουνιές), ενώ την ίδια στιγμή έβγαλε ένα όπλο και τον πυροβόλησε στο πόδι.

Με γρήγορες κινήσεις ο δράστης μπήκε στο αυτοκίνητο και αναπτύσσοντας ταχύτητα εξαφανίστηκαν.

Ο 47χρονος, παρά τον πυροβολισμό, κατάφερε να σηκωθεί και να περπατήσει λίγα μέτρα, μέχρι το απέναντι σταθμευμένο αυτοκίνητο, έχοντας ακατάσχετη αιμορραγία.

Ανθρωποκυνηγητό

Στο σημείο ειδοποιήθηκε και έσπευσε ασθενοφόρο, διακομίζοντας τον 47χρονο στο νοσοκομείο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Άμεσα έγιναν προσπάθειες αναζωογόνησης του άντρα και ακολούθησε διασωλήνωσή του, καθώς είχε χάσει πάρα πολύ αίμα, μιας και η σφαίρα έπληξε κεντρική αρτηρία. Τελικά, όμως, κι ενόσω οι γιατροί στο χειρουργείο κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ο 47χρονος κατέληξε.

Το σημείο της δολοφονίας αποκλείσθηκε άμεσα και ο χώρος ερευνήθηκε εξονυχιστικά από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας και τη Σήμανση. Ξεκίνησε δε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και του αυτοκινήτου, το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, έφερε πινακίδες που ανήκουν σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

Από την Αστυνομία έχει συλλεχθεί υλικό από κάμερες της διαδρομής που ακολούθησαν οι δράστες, ενώ δόθηκε σήμα και σε όλες τις εισόδους και εξόδους του νομού και τα διόδια. Παράλληλα, καταθέσεις έχουν κληθεί να δώσουν όλοι όσοι βρίσκονταν στην περιοχή, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις και γραφεία. Οι έρευνες κινούνται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση και σε συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία αναζητούν οι αστυνομικοί.

Χθες το απόγευμα σε παραλιακή περιοχή εντοπίσθηκε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο που έμοιαζε με τις περιγραφές που δόθηκαν για το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες στην πρωινή επίθεση και νωρίς το βράδυ ταυτοποιήθηκε ότι είναι αυτό, με την Αστυνομία πλέον να αναζητά τον ιδιοκτήτη, καθώς δεν έχει δηλωθεί κλοπή.

Πάντως, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το προηγούμενο διάστημα ο 47χρονος είχε δεχθεί επίθεση και είχε τραυματισθεί έξω από νυχτερινό μαγαζί στο κέντρο της Καλαμάτας από άνθρωπο με τον οποίο είχε διαφορές και, μάλιστα, δεν είχε καταγγείλει το περιστατικό στην Αστυνομία.

Τις έρευνες έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.

