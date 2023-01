Αιτωλοακαρνανία

Κακοκαιρία – Αγρίνιο: Ανεμοστρόβιλος “αποδεκάτισε” κοπάδι (εικόνες)

Καταστροφικός ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε το Αγρίνιο, διαλύοντας κτηνοτροφική μονάδα.

Δεκάδες ζώα σκοτώθηκαν όταν παρασύρθηκαν από ανεμόστρόβιλο που έπληξη την περιοχή Νεοχώρι στο Μεσολόγγι.

Σύμφωνα με το agriniopress, σκοτώθηκαν δέκα ζώα, καταστράφηκαν αρμεκτήρια ενώ πολλές μπάλες τριφυλλιού που ήταν αποθηκευμένες καταστράφηκαν από τη βροχή, που ακολούθησε τον καταστροφικό ανεμοστρόβιλο.

Ο ιδιοκτήτης της μονάδας, νέος της περιοχής, είδε τους κόπους πέντε ετών να καταστρέφονται μέσα σε λίγα λεπτά. Οι ζημιές υπολογίζονται σε περίπου 30.000 ευρώ.

