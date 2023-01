Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Σκότωσαν με φόλες σκυλιά και γάτες

Φρίκη προκαλούν οι αναφορές απί φιλόζωους της περιοχής για την αποτρόπαιη πράξη των ασυνείδητων.

(εικόνα αρχείου)

Ασυνείδητοι δράστες έβαλαν δολώματα με το απαγορευμένο φυτοφάρμακο λανέιτ και εξόντωσαν ζωάκια στην πόλη του Ρεθύμνου. Οι δράστες της απίστευτης αυτής κτηνωδίας σκότωσαν πολλά γατάκια και σκυλάκια, σύμφωνα με ανάρτηση της Θάλειας Σιούρδα στο Facebook.

Φιλόζωη που έσπευσε να τα ταΐσει το πρωί ήρθε αντιμέτωπη με την εικόνα της φρίκης.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της η κ. Σιούρδα μεταξύ άλλων:

«Πολλά νεκρά γατάκια, άλλα σε νοσηλεία και υπάρχουσες δηλητηριασμένες γάτες που δεν καταφέραμε να τις πιάσουμε δυστυχώς. Μαζεύτηκαν δολώματα μέσα σε αλουμινόχαρτα με ψάρι και φυτοφάρμακο. Κλήθηκε αστυνομία και έγιναν οι σχετικές καταθέσεις από την εθελόντρια που πήγε να ταΐσει το πρωί και συνάντησε εικόνες φρίκης. Ζώα νεκρά, ζώα να βγάζουν αφρούς, ζώα να σπαρταράνε.

Καλέσαμε και την Ομάδα Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων στο Ηράκλειο. Ο ομοσπονδιακος θηροφύλακας Σπύρος Νηστικάκης μαζί με την Εκα, ανταποκρίθηκαν αμέσως. Ήρθαν και εντόπισαν νεκρά ζώα. Τους οποίους ευχαριστούμε πολύ. Ωστόσο στο κέντρο της πόλης, με τόση κίνηση, δεν ήταν εύκολη η δουλεία της σκυλίτσας Εκα. Στην πορεία βρέθηκαν και άλλα δολώματα σε πάργκινγ και σε τρύπες αποθηκών. Δεν ξέρουμε πόσα υπάρχουν ακόμα.

Προσοχή όσοι κινήστε στην περιοχή. Το συγκεκριμένο φυτοφάρμακο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και θανατηφόρο. Το κύριο σημείο με δολώματα ήταν έξω από το μηχανολογικό.

ΟΣΟΙ ΖΕΙΤΕ ΕΚΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ. Η ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΑΣ.

Οποιεσδήποτε πληροφορίες έχετε επικοινωνήστε με το Αστυνομικό Τμήμα Ρέθυμνου»,

Πηγή: neakriti.gr

