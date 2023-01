Κοινωνία

Κρήτη: χασισοφυτείες “μαμούθ” σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο (εικόνες)

Εκατοντάδες δενδρύλλια ινδικής κάνναβης και σημαντική ποσότητα του ναρκωτικού εντοπίστηκε σε αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 5 άτομα, κατηγορούμενα για σύσταση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και Μεσσαράς, της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου και λοιπών Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε έρευνα σε θερμοκήπιο σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου όπου βρέθηκαν να καλλιεργούνται επιμελώς δύο φυτείες κάνναβης αποτελούμενες συνολικά με επτακόσια σαράντα τέσσερα (744) δενδρύλλια κάνναβης στο στάδιο της ανάπτυξης, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επίσης εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένος χώρος στο θερμοκήπιο ο οποίος χρησιμοποιείτο ως αποξηραντήριο, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά τριάντα κιλά και εκατόν πενήντα γραμμάρια (30.150) ακατέργαστης κάνναβης. Εκεί βρέθηκαν και συνελήφθησαν οι αλλοδαποί.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των ημεδαπών, βρέθηκαν και κατασχεθήκαν συνολικά:

• 9 Κυνηγετικά όπλα,

• 23 φυσίγγια,

• 3 κινητά τηλέφωνα και

• το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες

Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρία οχήματα ως μέσα διάπραξης παράνομων ενεργειών.

Η προανάκριση διενεργείται από Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

