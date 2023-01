Μεσσηνία

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Συλλήψεις και εξελίξεις

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο έγκλημα που έγινε στο φως της ημέρας στο κέντρο της Καλαμάτας.

Του είχαν στήσει ενέδρα λέει η Αστυνομία-Είχαν κλείσει συνάντηση με το θύμα- Συνελήφθησαν επίσης 40χρονος και 50χρονος για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με τη μαφιόζικη εκτέλεση μέρα μεσημέρι στην Καλαμάτα. Οι αστυνομικές αρχές δούλεψαν μεθοδικά και αξιοποίησαν τα στοιχεία που είχαν από κάμερες και από το εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο των δραστών και οδηγήθηκαν σε έναν 22χρονο , τον οποίο και συνέλαβαν, ενώ ταυτοποιήθηκε και ο έτερος δράστης αλβανικής υπηκοότητας, που ήταν και αυτός που πυροβόλησε τον 47χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος ήταν ο συνοδηγός του οχήματος, και έχει ποινικό μητρώο με καταδίκη για ναρκωτικά. Ο δεύτερος δράστης, αλβανικής υπηκοότητας, ήταν και αυτός που πάτησε τη σκανδάλη και πυροβόλησε τον 47χρονο. Kαι αυτός ταυτοποιήθηκε από τις αστυνομικές αρχές και πλέον είναι θέμα χρόνου να συλληφθεί και αυτός.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Εξιχνιάσθηκε άμεσα ανθρωποκτονία σε βάρος 47χρονου στη Μεσσηνία

Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο άτομα, ένας εκ των οποίων συνελήφθη

Οι άμεσες ενέργειες αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, οδήγησαν στην εξιχνίαση ανθρωποκτονίας σε βάρος 47χρονου ημεδαπού, που έλαβε χώρα πρωινές ώρες της 20.1.2023, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν 22χρονος ημεδαπός και 38χρονος αλλοδαπός, εκ των οποίων ο 22χρονος συνελήφθη, ενώ ο 38χρονος αναζητείται.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, για ανθρωποκτονία, ενώ ο 38χρονος κατηγορείται και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, χθες (20.1.2023) το πρωί, στην Καλαμάτα, οι ανωτέρω δράστες ανέμεναν τον 47χρονο, ύστερα από προηγούμενη συνεννόηση μεταξύ τους, όπου ο 38χρονος διαπληκτίστηκε μαζί του και στη συνέχεια τον πυροβόλησε. Ακολούθως επιβιβάστηκαν σε όχημα και τράπηκαν σε φυγή.

Στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από τους ανωτέρω αστυνομικούς, ο 22χρονος, εντοπίσθηκε σήμερα (21.1.2023) το μεσημέρι στην Καλαμάτα και συνελήφθη.

Επιπλέον, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 40 και 50 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία.

Τέλος, ανωτέρω όχημα βρέθηκε και κατασχέθηκε.

Οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.

