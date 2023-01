Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 17χρονου για ληστεία με την απειλή μαχαιριού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ανήλικος μετά την ληστεία. Αναζητείται ο συνεργός του.



Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 17χρονος από τη Θεσσαλονίκη, που με ένα δεύτερο άτομο (που διαφεύγει μέχρι στιγμής τη σύλληψη) έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, μπήκαν σε κατάστημα ψιλικών - καφέ στην περιοχή της Περαίας και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν από υπάλληλο το ποσό των 600 ευρώ.

Οι δράστες διέφυγαν με δίκυκλη μοτοσικλέτα, παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες και στη συνέχεια την εγκατέλειψαν.

Έπειτα από ενέργειες της διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, ο ανήλικος εντοπίστηκε στο σπίτι του στην περιοχή της Τούμπας, όπου και συνελήφθη. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι αυτό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα πιστόλι πλαστικό, ένα σπρέι πιπεριού και ένα μαχαίρι.

Εναντίον του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το τμήμα Ασφαλείας Θερμαϊκού, ενώ δικογραφία σχηματίσθηκε και σε βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο νεαρός θα οδηγηθεί στις δικαστικές αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Νίκος Ξανθόπουλος: Θλίψη για “το παιδί του λαού”

Νίκαια - Γυναικοκτονία με στραγγαλισμό: Στο νοσοκομείο ο δράστης

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Το ραντεβού θανάτου και το “δόλωμα”