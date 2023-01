Μεσσηνία

Μεσσηνία: Κατολίσθηση και κυκλοφοριακό χάος στον δρόμο προς Ταΰγετο (εικόνες)

Βράχια, χώματα και πέτρες έπεσαν στην παλιά εθνική οδό Καλαμάτας - Σπάρτης προκαλώντας πολλά προβλήματα.

Βράχια, πέτρες και χώματα έπεσαν το πρωί στην παλιά ε.ο. Καλαμάτας-Σπάρτης στο 14ο χλμ, με αποτέλεσμα να κλείσει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας προς Ταΰγετο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο της κατολίσθησης είναι μετά την Καρβελέικη γέφυρα στο Διπόταμο, και στο σημείο αναμένεται να σπεύσουν μηχανήματα της ΠΕ Μεσσηνίας για να καθαρίσουν το δρόμο. Επίσης στο σημείο έσπευσε και η Τροχαία Καλαμάτας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τοποθέτησε κώνους και κορδέλες.

Να σημειωθεί οτι το σημείο αυτό είναι “γυμνό” από πλέγματα, και βρίσκεται λίγο μετά τα πλέγματα ασφαλείας που έχουν μπει. Οι τελευταίες βροχοπτώσεις φαίνεται ότι προκάλεσαν την κατολίσθηση, καθώς η περιοχή της Αλαγονίας και γενικότερα του Ταΰγέτου έχει δεχτεί τα τελευταία 24ωρα μεγάλο όγκο νερού.

Η κατολίσθηση συνέβη το πρωί της Κυριακής, ενώ ευτυχώς δεν περνούσε εκείνη την ώρα κάποιο όχημα, καθώς την Κυριακή συνηθίζει πολύς κόσμος να ανεβαίνει στο βουνό. Προς στιγμή δημιουργήθηκε ουρά αυτοκινήτων που ανέβαιναν προς Ταΰγετο. Συνιστάται στους οδηγούς να είναι προσεκτικοί.

