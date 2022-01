Πολιτική

Μητσοτάκης: Τα “Απάτητα Βουνά” σε καθεστώς αυξημένης περιβαλλοντικής θωράκισης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρουσιάστηκε στον Πρωθυπουργό η πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Απάτητα Βουνά», που θεσμοθετήθηκε με Υπουργική Απόφαση.



«Θέτουμε σε ένα καθεστώς πολύ αυξημένης περιβαλλοντικής θωράκισης έξι παρθένα βουνά: Τα Λευκά Όρη, τον Ταΰγετο, το Σάος στη Σαμοθράκη, την Τύμφη και τον Σμόλικα στην Πίνδο και το όρος Χατζή στη Θεσσαλία. Και εκεί θα απαγορεύεται ουσιαστικά κάθε παρέμβαση η οποία θα αλλοιώνει τον χαρακτήρα των βουνών αυτών. Θα βοηθήσουμε με αυτό τον τρόπο τη χλωρίδα και την πανίδα να αναπτυχθούν, αλλά πιστεύω ότι θα προσανατολίσουμε και τις ανθρώπινες δραστηριότητες σε νέους τρόπους γνωριμίας με το βουνό», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Απάτητα Βουνά», που θεσμοθετήθηκε με Υπουργική Απόφαση.

«Στις περιοχές αυτές δεν θα μπορεί πλέον να κατατμηθεί γη, δεν θα μπορούν να ανοιχτούν νέοι δρόμοι, δεν θα μπορούν να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες. Θα μπορούν να συντηρηθούν ιστορικά μονοπάτια, θα αναβαθμιστεί η σήμανσή τους, θα προσφέρονται ακόμα περισσότερο για εκδρομή, πεζοπορία, αθλητισμό και δράσεις οικοτουρισμού. Εδώ θα έλεγα ότι πρόκειται για την άλλη όψη του αναπτυξιακού μας προγράμματος, που σε πείσμα των κινδυνολόγων δεν βλέπει το περιβάλλον σαν κάποιο απόμακρο σκηνικό, σαν μία ζωγραφική νεκρή φύση, αλλά ως βασικό συστατικό των εκφράσεων της καθημερινής μας ζωής. Και θέλω, επίσης, να επισημάνω ότι αυτή η πρωτοβουλία σε καμία περίπτωση δεν θέτει σε αμφισβήτηση τον παράλληλο πυλώνα της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Θέλω να ευχαριστήσω για όλη την επιστημονική υποστήριξη την οποία έχουμε και νομίζω ότι και σε επίπεδο του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και τις νέες δουλειές οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν γύρω από τον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και ενός τουρισμού ο οποίος σέβεται το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα, ότι ανοίγουμε έναν νέο δρόμο και σε νέα παιδιά που μπορεί να αντιλαμβάνονται διαφορετικά την παραμονή τους στον τόπο τους», είπε ο κ. Μητσοτάκης προς τους συμμετέχοντες στη συνάντηση εργασίας.

«Μας είχατε δώσει εντολή, στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Κώστα τον Σκρέκα και σε εμένα, να φροντίσουμε τη βιοποικιλότητα. Διότι, όπως μας είχατε πει, η προστασία της βιοποικιλότητας είναι η απάντηση, η καλύτερη απάντηση, απέναντι στην κλιματική κρίση. Όσο κρατάμε τα ενδιαιτήματα οργανωμένα, συγκροτημένα και άφθαρτα τόσο περισσότερο βοηθάμε τους τόπους να αναπτυχθούν, τη χλωρίδα και την πανίδα. Έτσι, λοιπόν, ξεκινούμε με τα «Απάτητα Βουνά», 6 βουνά σε όλη τη χώρα, από το βορρά μέχρι το νότο», ανέφερε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς αρχίζοντας την παρουσίαση.

«Τέτοιου είδους ενέργειες θα βοηθήσουν πάρα πολύ τον αγροτουρισμό και κυρίως ένα τουρισμό που θεωρείται ποιοτικός τουρισμός και ο οποίος έχει ανακαλύψει την Ελλάδα πολύ πριν εμείς οι ίδιοι ανακαλύψουμε αυτού του είδους τουρισμό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα συνεχίσουν μέσα από αυτές τις αποφάσεις που παίρνετε και τα βουνά που θα μείνουν απάτητα. Είναι σίγουρο και εγγυάται μελλοντικά αυτού του είδους τον ποιοτικό τουρισμό ότι θα συνεχίσει και θα έρχεται στα βουνά μας και γιατί όχι και στις παραλίες όπως θέλετε να το επεκτείνετε», σημείωσε ο Οδηγός Βουνού και Διαχειριστής του Καταφυγίου Αστράκα στην Τύμφη Γιώργος Ρoκάς.

«Αυτό είναι ένα από τα λαμπρά παραδείγματα που η πολιτική εφαρμογή βασίζεται στην επιστημονική έρευνα, γιατί αυτός είναι πάντα ο μαγικός κανόνας που είναι πάντα επιτυχής όταν υπάρχουν τεκμηριωμένες επιστημονικά πολιτικές αποφάσεις. Να σας συγχαρώ προσωπικά και για το πολιτικό θάρρος που δείχνετε και προχωράτε και ξεκινάτε και θα εμπνεύσετε και την Ευρώπη είμαι σίγουρη μέσα από αυτή την πρωτοβουλία. Να πω ότι υπάρχει παγκόσμια τάση πάνω σε αυτό», επεσήμανε η Καθηγήτρια, Επικεφαλής Εργαστηρίου Διατήρησης της Βιοποικιλότητας, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Βασιλική Κατή.

«Οι πρώτες συζητήσεις που έχω κάνει με συναδέλφους μου που είναι σε άλλες οργανώσεις, είναι ότι αποτελεί ευχάριστη έκπληξη» επεσήμανε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής - ΑΝΙΜΑ, Μαρία Γανωτή. «Θυμάμαι από την αρχή ότι προσπαθούσαμε να πούμε ότι οι δρόμοι είναι πρόβλημα και αυτό αντιμετωπιζόταν απαξιωτικά, η φοβερή αυτή τοποθέτηση, γιατί ο δρόμος από χιλιάδες χρόνια πριν έχει ταυτιστεί με τον πολιτισμό με την πρόσβαση, με την ανάπτυξη και είναι πάρα πολύ δύσκολο οι άνθρωποι να αλλάξουν στάση απέναντι σε αυτό. Πάντα η ανάπτυξη ερχόταν με το δρόμο και πάντα ο δρόμος έφερνε και όλα τα υπόλοιπα κακά. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστο ότι έξι βουνά τώρα, και πιστεύω να γίνουν πενηνταέξι, και αυτό θα θέλαμε να φτάσουμε σε ένα ποσοστό γύρω στο 2% της Ελληνικής γης που να είναι απάτητο», πρόσθεσε η κα Γανωτή η οποία υπενθύμισε και ένα διάλογο που είχε κάποτε ο πατέρας του Πρωθυπουργού, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με κτηνοτρόφο στα ορεινά της Κρήτης.





«Χαίρομαι που κάνατε την αναφορά στον πατέρα μου και νομίζω θα ήταν χαρούμενος σήμερα αν ήταν μαζί μας διότι πολλές φορές έχοντας περπατήσει μαζί του στα βουνά των Λευκών Όρων, είχαμε ακριβώς αυτή τη συζήτηση και δεν δίσταζε να πηγαίνει τότε κόντρα σε φίλους του και ψηφοφόρους του κτηνοτρόφους, εξηγώντας τους ότι το μέλλον δεν είναι να πηγαίνει πάντα ένας δρόμος στο σημείο που ο κτηνοτρόφος ήθελε να βρεθεί. Ήδη αν πας να περπατήσεις σήμερα και να ανέβεις στις Πάχνες, πού είναι η ψηλότερη κορυφή των Λευκών Όρων θα δεις έναν δρόμο ο οποιος φτάνει στα 2.100 μέτρα. Το αμέσως επόμενο ήταν να φτάσει και στην κορυφή. Βάζουμε λοιπόν ένα τέλος, ό,τι έγινε έγινε, αλλά από δω και στο εξής θα πρέπει να δούμε τα πράγματα μέσα από μία διαφορετική ματιά. Οπότε ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ που είστε εδώ και έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα», απάντησε ο Πρωθυπουργός.

Στην σύσκεψη εργασίας συμμετείχαν επίσης, οι Υπουργοί Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και Άκης Σκέρτσος.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: “έκρηξη” θανάτων και 20507 νέα κρούσματα την Παρασκευή

Ομαδικός βιασμός - Γεωργία: Sms και άλλα στοιχεία προσκόμισε η 24χρονη

Αρνητής κορονοϊού επιτέθηκε με κουτουλιές σε Διοικητή νοσοκομείου!