Πάτρα: επεισοδιακή καταδίωξη οδηγού που παραβίασε φανάρια

Τέσσερα περιπολικά κυνηγούσαν το αυτοκίνητο και ο οδηγός του έγινε «καπνός» με... μηχανή.

Σκηνές από την γνωστή ταινία "Fast and Furious" εκτιλύχθηκαν στην Πάτρα τα ξημερώματα της Κυριακής 23 Ιανουαρίου 2023.

Το κέντρο της Αμεσης Δράσης της ΕΛΑΣ. στην οδό Ερμού έλαβε σήμα για ένα πολυτελές αυτοκίνητο μαύρου χρώματος, το οποίο ήταν μεν νοικιασμένο από εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων αλλά έφερε πινακίδα με αριθμό κυκλοφορίας που ανήκε επίσης σε όχημα που νοικιάζεται αλλά άλλης εταιρείας.

Το κυνηγητό ξεκίνησε από το κέντρο της Πάτρας και συγκεκριμένα από την οδό Κορίνθου και Βότση.

Το πολυτελές αυτοκίνητο με μόνο τον οδηγό στο εσωτερικό του, δεν σταμάτησε σε έλεγχο και τότε… έγινε χαμός!. Ο οδηγός του, ο οποίος απεδείχθη «Σουμάχερ», κινήθηκε στο κέντρο της Πάτρας χωρίς να σταματά σε κανένα κόκκινο φανάρι και από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα ή δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τροχαίο. Η κίνηση στο κέντρο εκείνη την ώρα, λόγω του καρναβαλιού, ήταν αυξημένη. Στην Αμεση Δράση σήμανε συναγερμός. Στη 1.40 τα ξημερώματα της Κυριακής βρέθηκαν 4 περιπολικά να κυνηγούν το πολυτελές αυτοκίνητο. Εφθασαν στην έξοδο της πόλης, στον νέο δρόμο, κινήθηκαν μέχρι Κανελλοπούλου, έκαναν αναστροφή και βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση με το πολυτελές αυτοκίνητο που είχε κάνει ακριβώς το ίδιο! Το μαύρο SUV πέρασε με κόκκινο τη διασταύρωση της εθνικής με την Αρέθα, έστριψε στην Αγυιά και χάθηκε στα στενά. Πίσω του το πρώτο περιπολικό.

Οπως απεδείχθη αργότερα, όση ώρα διαρκούσε το κυνηγητό, ο οδηγός επικοινώνησε με κάποιον άλλον τηλεφωνικά. Σε ένα στενό της Αγυιάς ακινητοποίησε το πολυτελές αυτοκίνητο, το παράτησε στην άκρη και εκεί τον περίμενε άνδρας με μηχανή μεγάλου κυβισμού.

Πριν προλάβουν να αντιδράσουν οι αστυνομικοί που ήδη είχαν φθάσει με τα περιπολικά, η μηχανή ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίσθηκε! Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός του ΙΧ ήταν επαγγελματίας στο «τιμόνι» και η όλη «φάση» θύμιζε… "Fast and Furious" , τη γνωστή χολιγουντιανή ταινία.

Αστυνομικοί ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή το όχημα, προκειμένου να βρουν την άκρη του νήματος.

Εχουν πλέον κάποια στοιχεία που αφορούν το αυτοκίνητο. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι το αν είχαν δοθεί ψεύτικα στοιχεία όταν νοικιάστηκε το όχημα. Οι έρευνες συνεχίζονται.

Πηγή: pelop.gr

