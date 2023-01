Θεσσαλονίκη

Φονική ληστεία σε ψιλικατζίδικο: Ταυτοποιήθηκαν και για άλλες ληστείες οι δολοφόνοι του υπαλλήλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σπείρα που ενέχεται σε πέντε ένοπλες ληστείες εξάρθρωσε η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.

Υπαίτιοι και για άλλες ληστείες κρίθηκαν οι δράστες της δολοφονίας υπαλλήλου ψιλικατζίδικου στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2021.

Μετά από επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας σε συνεργασία με συναδέλφους τους του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ταυτοποιήθηκαν άτομα που ενέχονται σε ένοπλες ληστείες στις περιοχές της Ανάληψης και της Τούμπας.

Πρόκειται για δύο Έλληνες 37 και 24 ετών και δύο Αλβανούς 29 και 38 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστείες τελούμενες σε συρροή και κατά συναυτουργία από κοινού και για παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα, οι προαναφερόμενοι ενεργώντας από κοινού, τον Οκτώβριο του 2021:

προέβησαν σε δύο περιπτώσεις ληστειών με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού σε βάρος δύο διανομέων φαγητού στην περιοχή της Τούμπας από τους οποίους απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 340 ευρώ και

με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού σε βάρος δύο διανομέων φαγητού στην περιοχή της Τούμπας από τους οποίους απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 340 ευρώ και με τον ίδιο τρόπο διέπραξαν ένοπλη ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην ίδια περιοχή, απ’ όπου αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 659 ευρώ.

Επιπλέον, ο 37χρονος, το Νοέμβριο του 2021 με την απειλή πιστολιού αφαίρεσε από δύο καταστήματα ψιλικών στις περιοχές Τούμπας και Ανάληψης, χρηματικό ποσό 754 ευρώ.

Έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την 20-01-2023, εντοπίσθηκε και συνελήφθη ο 24χρονος Έλληνας , δυνάμει σχετικού εντάλματος κ. Ανακριτή και οδηγήθηκε στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης όπου είναι προσωρινά κρατούμενος.

Σημειώνεται ότι, ο 37χρονος και ο 29χρονος συνελήφθησαν το Νοέμβριο του 2021 για υπόθεση ανθρωποκτονίας που έλαβε χώρα σε κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Τούμπας. Το αιματηρό συμβάν έγινε τα ξημερώματα της 6ης Νοεμβρίου 2021 και καταγράφηκε καρέ-καρέ από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος (επί της οδού Γρ. Λαμπράκη). Το θύμα δέχθηκε εξ΄ επαφής πυροβολισμό, στην προσπάθειά του να αφοπλίσει τον δράστη, με τον οποίο και πάλεψε. Ο 44χρονος κατέληξε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου διακομίστηκε με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 38χρονου.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Ο Μάνος Δασκαλάκης έκανε το μνημόσυνο της Τζωρτζίνας (βίντεο)

Νίκος Ξανθόπουλος: Η συνέντευξη που δεν προβλήθηκε ποτέ (βίντεο)

Πατέρας Άλκη Καμπανού: “Δύσκολη η πρώτη ημέρα, έχω αντοχές...”