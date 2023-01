Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: Μακέτα από τον τόπο της δολοφονίας στο δικαστήριο (εικόνες)

Συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη. Τι δήλωσε o δικηγόρος του 12ου κατηγορουμένου.



Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την υπόθεση της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού, ο οποίος έπεσε νεκρός μετά τη δολοφονική επίθεση οπαδών του ΠΑΟΚ την 1η Φεβρουαρίου 2022, στη Θεσσαλονίκη.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο δικηγόρος του 12ου κατηγορουμένου υποστήριξε πως ο πελάτης του δεν είχε καμία συμμετοχή στη δολοφονική επίθεση.

Μάλιστα ο ίδιος θα προσκομίσει στο Δικαστήριο μια μακέτα υπό ακριβή κλίμακα της περιοχής στην οποία έλαβε χώρα η δολοφονική επίθεση.

Όπως είπε, η μπλε πολυκατοικία στη μακέτα είναι το σημείο όπου έπεσε νεκρός ο Άλκης Καμπανός.

Σύμφωνα με τον κ. Ταουξή, ο 12ος κατηγορούμενος είναι ο οδηγός του τρίτου αυτοκινήτου. Τόνισε δε πως ο ίδιος σταμάτησε κοντά στο σημείο προκειμένου να αποβιβαστούν τρία άτομα, με τον ίδιο να σταματάει το ΙΧ περίπου εκατό μέτρα μακριά από το σημείο της δολοφονίας και να μην βγαίνει από αυτό.

«Δεν κατέβηκε ποτε, δεν είχε καμία συμμετοχή, δεν ήταν μέλος του συνδέσμου, δεν πήγαινε στο γήπεδο, δεν ήταν φίλαθλος, τον είχε καλέσει ένας φίλος του για να κάνει τον μεταφορέα, τον ταξιτζή, χωρίς να γνωρίζει για ποιο πράγμα πηγαίνουν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ταουξής.

«Αυτή τη μακέτα θα την έχουμε στο δικαστήριο για βοήθεια γιατί μια εικόνα ισούται με 1000 λέξεις», δήλωσε επίσης ο δικηγόρος του 12ου κατηγορουμένου.

Πηγή: thestival.gr

