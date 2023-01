Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: Το ξέσπασμα των γονιών του και η αναβολή της δίκης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσαν οι γονείς του δολοφονημένου Άλκη Καμπανού, ο Αλέξης Κούγιας και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Η συνέντευξη του πατέρα του στο ANT1+.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Με ολιγοήμερη διακοπή ξεκίνησε η δίκη των 12 κατηγορουμένων, για την δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Οι γονείς του άτυχου νέου, αντίκρισαν για πρώτη φορά, τους δολοφόνους του παιδιού τους, μέσα στη δικαστική αίθουσα, σχεδόν ένα χρόνο μετά από το θάνατο του γιου τους.

Η ώρα της κρίσης, έφτασε, για τους 12 κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Ζωντανοί - νεκροί, οι γονείς του 19χρονου, έφτασαν στο δικαστικό Μέγαρο. Σχεδόν ένα χρόνο τώρα, ζουν με την ανάμνηση του παιδιού τους και ζητούν δικαιοσύνη.

Η μητέρα του Άλκη Καμπανού, Μελίνα δήλωσε: "τα ισόβια να γίνουν πραγματικά ισόβια, όλη τους τη ζωή, μέσα στη φυλακή και οι 12" και συνέχισε σχετικά με το ότι κανένας από τους κατηγορούμενους δεν έχει παραδεχτεί ότι χτύπησε τον άτυχο Άλκη: "αυτό θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη, ξέρει η δικαιοσύνη..."

Ο Αριστείδης Καμπανός πατέρας του Άλκη δήλωσε στις κάμερες: "ό,τι έχω πει ως τώρα έχω πει, τώρα μιλάει η δικαιοσύνη ευχαριστώ πολύ".

Μέσα στη δικαστική αίθουσα, η μητέρα του Άλκη, στάθηκε δυνατή για το παιδί της και βρήκε το κουράγιο, να κοιτάξει κατάματα τους κατηγορουμένους. Τους ανθρώπους, που της στέρησαν τον γιο της. Μόλις οι 12 νεαροί μπήκαν στη δικαστική αίθουσα, σηκώθηκε από τη θέση της για να τους δει και με τη φωνή της να τρέμει, από τη συντριβή, ρωτούσε, "εσύ χτύπησες τον γιο μου".

Στην συνέχεια, και μετά την ανάγνωση των ονομάτων των κατηγορουμένων, απευθύνθηκε σε κάποιους από αυτούς προσωπικά. Ρώτησε, αυτόν που φέρεται να κρατούσε το δρεπανι: "που είναι το δρεπάνι;" . Για τον Αθηναίο, σχολιασε: «Μια σπιθαμή και κρατούσε και μαχαίρι». Ενώ, σε έναν ακόμη, που φέρεται να κρατούσε σιδερένιο σωλήνα κατά την επίθεση, είπε: «Μισή πιθαμή και χτυπούσες τον γιο μου;».

Ο πατέρας του Άλκη, ήταν σχεδόν αμίλητος, δεν σηκώθηκε παρά ελάχιστα από τη θέση του και μόνο για να ηρεμήσει τη σύζυγό του. Και οι δύο, με απόλυτη ψυχραιμία και αξιοπρέπεια, άκουσαν την απόφαση για τη διακοπή της δίκης, χωρίς να αντιδράσουν.

Οι κατηγορούμενοι, έφτασαν λίγο πριν από τις 7:30 το πρωί στα δικαστήρια. Ολοι με σκυμμένα κεφάλια. Κανείς δεν έχει παραδεχθεί μέχρι στιγμής ότι χτύπησε τον Άλκη.

Ο Αλέξης Κούγιας συνήγορος της οικογένειας Άλκη Καμπανού είπε χαρακτηριστικά: "Η ιατροδικαστική έκθεση της κυρίας Κοβάτση αναδεικνύει συμπεριφορές περισσότερων, ώστε τελικά να χάσει τη ζωή του , το αείμνηστο αυτό παιδί, συγκεκριμένα μία πολτοποίηση στο κεφάλι του στην κυριολεξία, από σίδερα, χτυπήματα από σίδερα, από ξύλα, ένα κατακρεουργημένο σώμα από μαχαίρια, μαχαίρια Καραμπιτ , όποιος κοιτάξει στο λεξιλόγιο, θα δει τι είναι δρεπάνια και να είναι 12 κατηγορούμενοι και ούτε ένας από αυτούς, να μη δέχεται ότι έχει κάνει έστω και ένα χτύπημα, ούτε ένας από αυτούς να μη λέει, λες και είναι συνεννοημένοι η δική μου κρίση και η κρίση των οικογενειών των θυμάτων είναι ότι είναι συνεννοημένοι και έχουν λάβει και οδηγίες κανένας να μη λέει ότι το έκανε κάποιος άλλος."





Συνήγοροι υπεράσπισης, υποστήριξαν πως οι πελάτες τους, έχουν μετανιώσει, για τις πράξεις τους, αν και κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, για τα θανατηφόρα χτυπήματα.

Ο Απόστολος Λύτρας δικηγόρος κατηγορουμένου, τόνισε: "Να τιμωρηθεί, ο κάθε κατηγορούμενος, για αυτό ακριβώς που έκανε και για τίποτα παραπάνω, ο εντολέας που εκπροσωπώ εγώ, με βάση την ιατροδικαστική έκθεση, δεν έχει χτυπήσει πουθενά τον άτυχο Άλκη."

Δηλώσεις έκανε και ο Παρασκευάς Σπυράτος συνήγορος κατηγορουμένου ο οποίος ανέφερε: "πράγματι υπάρχει ειλικρινής μεταμέλεια την οποία θα την εκφράσουν, όσο μπορούν διότι βρισκόμαστε μπροστά και σε ένα δυσάρεστο περιστατικό".





Ο Βασίλης Ταουξής δικηγόρος κατηγορουμένου ανέφερε για τον εντολέα του: "Δεν τον γνώριζε κανένας, δεν ήταν μέλος του συνδέσμου,τον πήρε ένας εκ των τριών κατηγορουμένων και τον παρακάλεσε, να παίξει το ρόλο του ταξιτζή, δεν βγήκε από το αυτοκίνητο, δεν ήξερε κανέναν, δεν είχε όπλο, δεν ήξερε τίποτα..."

Ακόμη και η Κική Πακιρτζίδου δικηγόρος κατηγορουμένου ανέφερε: "Δεν είναι μόνο οι γονείς του Άλκη που συμμετέχουν με το πένθος, είναι και οι γονείς των κατηγορουμένων, που θα εκφράσουν τα συλλυπητήριά και την οδύνη τους, για τον άδικο χαμό του παιδιού, αλλά στα ποινικά δικαστήρια, θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, ο καθένας να τιμωρηθεί για τις πράξεις που έχει κάνει."

Έξω από το δικαστικό μέγαρο, συγκεντρώθηκαν και οπαδοί του Άρη, φωνάζοντας συνθήματα όπως "Άλκης ζωντανός για πάντα Αρειανός... βάλτε μέσα τους δολοφόνους."

Η δίκη διεκόπη για τις 23 Ιανουαρίου.

Στην εκπομπή του Antenna plus, "Football Stories", μίλησε ο πατέρας του Άλκη, Άρης Καμπανός.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Το στοίχημα της δεύτερης τετραετίας είναι οι καλύτεροι μισθοί για όλους

Μοσχάτο – απαγχονισμός: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ηράκλειο: “Επική” δικαιολογία γιατί άργησε να πάει στη δουλειά