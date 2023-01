Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: Super League και Basket League τιμούν τη μνήμη του

«Γινόμαστε ένα για τον Άλκη», είναι το σύνθημα με το οποίο τιμούν τη μνήμη του οι μεγάλες κατηγορίες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Στη μνήμη του δολοφονημένου 19χρονου φιλάθλου του Άρη, Άλκη Καμπανού, αφιερώνει τη 19η και την 20ή αγωνιστική η Super League.

Στη σχετική ανακοίνωσή της η διοργανώτρια Αρχή του πρώτου τη τάξει ελληνικού πρωταθλήαματος ποδοσφαίρου αναφέρει: «Η Super League στο πλαίσιο συμπλήρωσης ενός έτους από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού και σε συνεργασία με τη "Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022 - Εις το Όνομα του Άλκη", αφιερώνει την 19η Αγωνιστική στις 20-22.01.2023 και την 20ή Αγωνιστική στις 28-30.01.2023 του πρωταθλήματος Super League 2022-2023 στη μνήμη του Άλκη Καμπανού και στην προσπάθεια για την αλλαγή της οπαδικής κουλτούρας στην Ελλάδα.

Η βία δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο, στη ζωή, στην κοινωνία μας.

Η ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό.

Κατά το 19ο λεπτό όλων των αγώνων και για διάρκεια ενός λεπτού θα προβληθεί στα matrix των γηπέδων και θα ακουστεί το μήνυμα:

"'Εις το Όνομα του Άλκη. Ο Άλκης είμαι και μπορώ μέσα από εσένα πια να ζω, αρκεί να ξέρεις, να μιλάς, να σου μιλάω. Γινόμαστε ένα για τον Άλκη».

Και η Basket League τιμά τη μνήμη του δολοφονημένου φιλάθλου του Άρη Άλκη Καμπανού. Έναν χρόνο μετά τη δολοφονία του 19χρονου, Άλκη Καμπανού, ο ΕΣΑΚΕ, σε συνεργασία με τη «Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022 - Εις το Όνομα του Άλκη», τιμούν τη μνήμη του, στο πλαίσιο της 13ης και 14ης αγωνιστικής.

Όπως ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ «κατά το 19ο λεπτό όλων των αγώνων και για διάρκεια ενός λεπτού θα προβληθεί στα Matrix των γηπέδων το μήνυμα: "Εις το Όνομα του Άλκη. Ό Άλκης είμαι και μπορώ μέσα από εσένα πια να ζω, αρκεί να ξέρεις, να μιλάς, να σου μιλάω. Γινόμαστε ένα για τον Άλκη". H Basket League στέλνει μήνυμα κατά της οπαδικής βίας και στοχεύει στη διατήρηση της μνήμης του αδικοχαμένου Άλκη με ενέργειες που επιδρούν στην κοινωνία αναπτύσσοντας την ενσυναίσθηση και το δικαίωμα στην πολυχρωμία».

