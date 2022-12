Αθλητικά

ΠΣΑΠΠ - Μητέρα Άλκη σε Αραούχο: “Στο πρόσωπο σου είδα έναν γιο”

Συγκινητικές στιγμές κατά την βράβευση του Αραούχου, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο από τους γονείς του αδικοχαμένου Άλκη. Η κίνηση και τα λόγια που ποδοσφαιριστή που συγκλόνισαν.



Έσπασαν καρδιές σήμερα κατά τη διάρκεια των βραβεύσεων του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, όταν ήλθε η στιγμή να τιμηθεί ο Σέρχιο Αραούχο με το «Fair Play» της χρονιάς για τον πανηγυρισμό του στο γκολ που πέτυχε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» κόντρα στον Άρη λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού κοντά στο γήπεδο.

Ο επιθετικός της ΑΕΚ παράλαβε το βραβείο από τους γονείς του αδικοχαμένου Άλκη για να το επιστρέψει στους ίδιους, προκαλώντας τρομερή συγκίνηση σε όλους όσοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση.

«Στο πρόσωπό σου είδα έναν γιο. Έναν ακόμα γιο μου» είπε η μητέρα του Άλκη, ενώ ο Αραούχο δήλωσε: «Οι γονείς μου, μου έδωσαν αξίες. Μιλάμε για κάποια πολύ κακή στιγμή που συνέβη ταυτόχρονα με έναν αγώνα. Ελπίζω να παραμένουμε αντίπαλοι στο γήπεδο και να μην συμβεί ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο. Εκείνη τη στιγμή την περίμενα. Είχα στο μυαλό μου να τιμήσω την οικογένεια του Άλκη. Περίμενα να σκοράρω για να αφιερώσω αυτό το γκολ. Καταλαβαίνω τον πόνο της οικογένειας και θέλω να δώσω το βραβείο στους γονείς του Άλκη».

Ο πατέρας του αδικοχαμένου νεαρού οπαδού του Άρη, είπε: «Είναι η πρώτη στιγμή που συναντώ τον κ. Αραούχο. Σας ευχαριστώ όλους. Μας έκανε να συγκινηθούμε με τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης. Αποτελεί φωτεινό παράδειγμα. Ο φανατισμός φέρνει βία. Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα. Ένα άθλημα που ενώνει. Να μάθουμε να χειροκροτάμε και τους αθλητές όχι μόνο της δικής μας ομάδας αλλά και των άλλων ομάδων. Πρέπει με τη στάση μας να δείξουμε πως δεν δεχόμαστε στο ποδόσφαιρο άτομα με παραβατικές συμπεριφορές. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά».

