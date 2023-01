Θεσσαλονίκη

Άλκης Καμπανός: Επεισόδια έξω από το δικαστήριο (βίντεο)

Ένταση μεταξύ κουκουλοφόρων έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης όπου διεξάγεται η δίκη για την δολοφονία του Άλκη Καμπανού.



Ένταση επικράτησε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης όπου έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες οπαδοί του Άρη για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού και να συμπαρασταθούν στην οικογένειά του αδικοχαμένου 19χρονου.

Την ώρα που η εκδίκαση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, άτομα από το πλήθος επιτέθηκαν με γροθιές σε ένα άτομο.

Το περιστατικό έληξε άμεσα με την παρέμβαση των ψυχραιμοτερων.

O δικηγόρος της οικογένειας του Άλκη Καμπανού, Αλέξης Κούγιας, είχε διαμαρτυρηθεί για την παρουσία οπαδών, προσερχόμενος στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

«Είναι αδιανόητο μετά τα όσα συνέβησαν την πρώτη φορά που μαζεύτηκαν οπαδοί ανεξέλεγκτοι, να ζούμε πάλι το ίδιο ενώ υποτίθεται ότι τα μέτρα θα ήταν αυστηρά. Οι οικογένειες των θυμάτων δεν έχουν καμία προστασία. Ο καθένας μπορεί να κάνει οτιδήποτε, κι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για τους ενόρκους και τους μάρτυρες. Θα έπρεπε να γίνει η δίκη σε άλλη πόλη, κάτι το οποίο δεν έγινε δεκτό», δήλωσε ο Αλέξης Κούγιας.

