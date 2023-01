Αχαΐα

Πάτρα: Στην φυλακή γιός μέλους της “17Ν” και άλλοι 5 για ληστείες και εκρηκτικά (εικόνες)

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά από τις απολογίες τους οι έξι κατηγορούμενοι για ληστείες και κατοχή εκρηκτικών υλών. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στα δικαστήρια από νεαρούς.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν νωρίς το απόγευμα της Τρίτης μετά από απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα οι έξι κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τις ληστείες και την κατοχή εκρηκτικών.

Κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας είχαν οδηγηθεί από νωρίς το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο προκειμένου να απολογηθούν για τις κατηγορίες που τους έχουν απαγγελθεί.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ανήκουν στον αντεξουσιαστικό χώρο και για δύο τουλάχιστον χρόνια έκαναν ληστείες και διακινούσαν ναρκωτικά ενώ υπενθυμίζεται πως στις έρευνες των αστυνομικών βρέθηκε και εκρηκτικός μηχανισμός.

Ανάμεσά στους κατηγορούμενους βρίσκεται ο γιος του «Στέλιου» της 17 Νοέμβρη.

Οι συλληφθέντες στην Πάτρα ήταν συνολικά 7. Χθες το μεσημέρι απολογήθηκε η 24χρονη φοιτήτρια, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα έχει προκύψει ότι έχουν διαπράξει επτά ληστείες, τρεις σε καταστήματα τραπεζών, τρεις σε υποκαταστήματα ΕΛ.ΤΑ. και μία σε κατάστημα σούπερ μάρκετ, 110 κλοπές μοτοσικλετών και μια διάρρηξη σε σπίτι.

Σε ένδειξη συμπαράστασης, αντιεξουσιαστές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας.





