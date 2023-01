Ξάνθη

Ξάνθη: Συνελήφθη για τον βιασμό της κόρης του

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν άνδρα για το βιασμό της κόρης του, κατ’εξακολούθηση.

Συνελήφθη 62χρονος στην Ξάνθη, κατηγορούμενος για το βιασμό της 28χρονης κόρης του.

Ο άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία η νεαρή έπεφτε θύμα βιασμού από τον πατέρα της επί πέντε χρόνια.

Τον 62χρονο άνδρα συνέλαβαν αστυνομικοί του Α.Τ. Εχίνου το οποίο διενεργεί και την προανάκριση, ενώ ο κατηγορούμενος ακολούθως οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης.

