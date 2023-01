Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ληστής χτύπησε γυναίκα και άρπαξε τσάντα με 14000

Θύμα ληστείας έπεσε μια γυναίκα στον δρόμο. Ο δράστης αναζητείται από τις Αρχές.



Θύμα ληστείας έπεσε το μεσημέρι 45χρονη έξω από τράπεζα, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.



Ο δράστης απέσπασε με τη χρήση σωματικής βίας την τσάντα της, η οποία, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, περιείχε 14.000 ευρώ.



Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Καλαμαριάς ενώ ο δράστης αναζητείται από τις Αρχές.

