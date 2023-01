Ζάκυνθος

Κακοκαιρία - Ζάκυνθος: Δρόμοι “ποτάμια” και κατολισθήσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανέφικτη η κυκλοφορία σε πολλά σημεία λόγω πλημμύρας. Δραματική διάσωση οικογένειας από την πλημμύρα.

Πολλά προβλήματα έχει προκαλέσει η συνεχόμενη και έντονη βροχόπτωση στη Ζάκυνθο από νωρίς το πρωί.

Σε μια τεράστια λίμνη μετατράπηκε το νησί μετά την συνεχή και έντονη βροχόπτωση που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι.

Αρκετές περιοχές είναι απροσπέλαστες λόγω της πλημμύρας. Συγκεκριμένα, στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά, η διέλευση των οχημάτων είναι σχεδόν ανέφικτη και για αυτό, παρακαλούνται όσοι κυκλοφορούν προς τα εκεί να επιλέξουν άλλη δίοδο ή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Ίδια είναι η εικόνα και στην περιοχή της Αγριλίας που πλημμυρίζει. Επίσης, στον Άγιο Δημήτριο έχει κλείσει ο δρόμος από την περιοχή Πλακάκι μέχρι τη μάντρα Στεργιώτη.

Mεγάλα προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στην Πόλη της Ζακύνθου όπου το νερό μετατράπηκε σε λάσπη. Οι κάτοικοι της περιοχής αγανακτισμένοι τονίζουν ότι εδώ και χρόνια έχουν πει στον Δήμο για αυτό το σημείο αλλά δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική παρέμβαση.

Όσοι μπορούσαν με λάστιχα και σκούπες προσπαθούσαν να καθαρίσουν το νερό, ενώ εξέφρασαν στην κάμερα της Ημέρας και του ΙΟΝΙΑΝ τα προβλήματα

Η συγκλονιστική στιγμή της διασωσης οικογένειας Ρομά





Με τη συνδρομή μηχανήματος τα ξημερώματα περίπου στους 50 Ρομά διασώθηκαν από τον καταυλισμό που βρισκόνταν πλησίον του αεροδρομίου και βρέθηκαν σε κτίριο του πρώην ΦΟΔΣΑ. Λόγω της πλημμύρας δεν μπορούσαν να φύγουν από το σημείο που ήταν και απαιτήθηκε μηχάνημα από την Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Ζακύνθου που συνέδραμε άμεσα.

Στο σημείο ήταν και άνδρες της Π.Υ. Ζακύνθου που βοήθησαν και αυτή στη διάσωση.

Οι άνθρωποι μπήκαν μέσα στην κουτάλα του μηχανήματος προκειμένου άμεσα να απομακρυνθούν από ένα σημείο που γέμισε γρήγορα νερό, ενώ μέσα στους 50 ανθρώπους ήταν και παιδιά. που υπάρχουν.

πηγή: imerazante.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Χαλάνδρι: φονική παράσυρση ηλικιωμένης από μοτοσικλέτα

Υποκλοπές – Χατζηδάκης: Δεν συνδέω τον Πρωθυπουργό, θέλω να ερευνηθεί το θέμα

NBA: Νίκη των Μπακς με “μπροστάρη” τον Αντετοκούνμπο