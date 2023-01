Χαλκιδική

Κακοκαιρία - Χαλκιδική: Στα λευκά "ντύθηκαν" τα ορεινά (εικόνες)

Σε επιφυλακή βρίσκεται η Πολιτική Προστασία στην Κεντρική Μακεδονία

Χιονίζει από τη νύχτα στα ορεινά της Χαλκιδικής. Στην Αρναία, τον Ταξιάρχη και σε άλλες ορεινές περιοχές της Χαλκιδικής, οι κάτοικοι είδαν το πρώτο χιόνι για φέτος. Χιονόνερο πέφτει αυτή την ώρα στον Πολύγυρο με τον Τσουκαλά να έχει ήδη ασπρίσει, λόγω του κύματος κακοκαιρίας.

Στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, το έχει στρώσει για τα καλά και τα εκχιονιστικά μηχανήματα έχουν πιάσει ήδη δουλειά.Στα “λευκά” ντύθηκε και η Αρναία με ελάχιστη τιμή του υδραργύρου στη Χαλκιδική τους 2°C με βορειοδυτικούς ανέμους 5-7 μποφόρ.Στα ψηλά σημεία της Αρναίας το χιόνι έχει στρωθεί για τα καλά.

Σε επιφυλακή βρίσκεται η Πολιτική Προστασία στην Κεντρική Μακεδονία, με τα εκχιονιστικά μηχανήματα να είναι σε εγρήγορση καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας.

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε ορεινά χωριά της Ημαθίας, της Πιερίας και της Πέλλας, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

