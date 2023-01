Ζάκυνθος

Κακοκαιρία - Ζάκυνθος: Βουνό “πέρασε” μέσα από σπίτι (εικόνες)

Από την κατολίσθηση εγκλωβίστηκαν σπίτια, ενώ προκλήθηκαν και σοβαρές ζημιές.



Aπίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στην πόλη της Ζακύνθου αφού κατολίσθηση που έγινε εγκλώβισε στην περιοχή Κορδέλος σπίτια και έπεσε πάνω σε άλλα προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Ευτυχώς κανένας άνθρωπος δεν τραυματίστηκε ωστόσο η ταλαιπωρία ήταν μεγάλη για τους κατοίκους όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και το βίντεο.

Όπως έδειξαν κάτοικοι της περιοχής που εγκλωβίστηκαν έφυγε τμήμα από το βουνό και έπεσε πάνω σε σπίτι.

Ωστόσο, στην Ζάκυνθο σημειώθηκαν και πλημμύρες σε αρκετές περιοχές, με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι να είναι απροσπέλαστοι.

