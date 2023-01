Ηράκλειο

Ηράκλειο - διπλός βιασμός: Ανατροπή στην καταγγελία της 15χρονης

Τι άλλαξε η 15χρονη στην καταγγελία της και τι ανέφερε η μητέρα του κοριτσιού.



Ανήλικη στο Ηράκλειο εξομολογήθηκε στη μητέρα της ότι τη βίασαν δύο νεαροί. Ακολούθησε καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ για το διπλό βιασμό και εν τέλει ήρθε η ανατροπή, με την 15χρονη, σύμφωνα πάντα με αστυνομικούς κύκλους, να ανακαλεί τα όσα είχε αποκαλύψει και να ομολογεί ότι είπε ψέματα για να δικαιολογήσει την αργοπορία της στο σπίτι.

Συγκεκριμένα, ένα 15χρονο κορίτσι έφθασε στο σημείο να καταγγείλει κάτι τόσο σοβαρό και ακραίο, ενεργοποιώντας έναν ολόκληρο μηχανισμό, για να αποφύγει πιθανή επίπληξη από τους γονείς του επειδή είχε αργήσει και είχαν ανησυχήσει.

Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η μητέρα κατήγγειλε το διπλό βιασμό του παιδιού της γύρω στα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Νωρίς το μεσημέρι της ίδιας ημέρας επρόκειτο να συναντήσει μία φίλη της σε κεντρικό σημείο της πόλης. Τη μετέφερε στο κέντρο η γιαγιά της. Οι ώρες περνούσαν και η ανήλικη, η οποία δεν είχε μαζί το κινητό της τηλέφωνο, καθυστερούσε να επιστρέψει στο σπίτι. Έγινε μία διαδικτυακή αναζήτηση μέσω φίλων και γνωστών, μήπως την είχε δει κάποιος.

Η 15χρονη εμφανίστηκε στο σπίτι μετά τις 10 τη νύχτα και έδειχνε να βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Έτρεμε και έκλαιγε με λυγμούς. Εκμυστηρεύθηκε στους οικείους της ότι ενώ περίμενε τη φίλη της, την πλησίασαν δύο νεαροί και την απείλησαν για να τους ακολουθήσει. Την οδήγησαν κοντά στο σχολικό συγκρότημα της οδού Μποφόρ και εκεί την κακοποίησαν. Φέρεται να είπε ότι δεν τους γνωρίζει αν και τους έχει δει έξω από το σχολείο της.

Η σοβαρότατη καταγγελία κινητοποίησε την αρμόδια υπηρεσία, και η ανήλικη κλήθηκε να δώσει κατάθεση μήπως και διαφωτίσει τις έρευνες ως προς τους υπόπτους. Αστυνομικοί κύκλοι αναφέρουν ότι τελικά, και μετά την επίδειξη κάποιων στοιχείων αλλά και τη φωτογραφία του φίλου της, η 15χρονη φέρεται να ανακάλεσε την αρχική καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένας βιασμός. Αν και σε ό,τι αφορά την αυτόφωρη διαδικασία, αφέθηκε ελεύθερη με εισαγγελική εντολή λόγω ανηλικότητας, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελέα που θα αποφανθεί για τη ποινική μεταχείριση του κοριτσιού.

Να σημειωθεί ότι πριν λίγες ημέρες οι Αρχές κλήθηκαν να χειριστούν άλλη υπόθεση που αφορούσε στην καταγγελία νεαρής στο Ηράκλειο για ληστεία σε βάρος της από οδηγό ταξί. Τελικά, αποδείχτηκε ότι δεν ίσχυε, και ότι σκαρφίστηκε ληστεία για να δικαιολογήσει την αργοπορία της, σύμφωνα με την αστυνομία.

