Ηράκλειο

Ηράκλειο: 15χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της

Αναζητούνται δύο άτομα. Τι κατήγγειλε η ανήλικη.



Μια καταγγελία για βιασμό ανήλικης διερευνούν τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια 15χρονη, η οποία φέρεται να έχει πέσει θύμα βιασμού. Η πράξη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται να έγινε τις τελευταίες ώρες και καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

Πηγές αναφέρουν πως μετά την καταγγελία αναζητούνται ένα ή δύο άτομα.

