Διδυμότειχο: Σκότωσαν σκυλιά με φόλες που σκόρπισαν στην πόλη (σκληρές εικόνες)

Αναστάτωση και οργή επικρατεί στο Διδυμότειχο, καθώς ασυνείδητοι σκόρπισαν φόλες στην πόλη, με αποτέλεσμα να δηλητηριάσουν τουλάχιστον δυο σκυλιά, σκοτώνοντας το ένα ενώ το άλλο χαροπαλεύει.

Η απάνθρωπη αυτή ενέργεια προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις του κόσμου και την δικαιολογημένη οργή.

«Εν αντιθέσει με εμάς που προσφέρουμε αγάπη και φροντίδα εσύ πρόσφερες θάνατο», έγραψε ο κάτοικος του Διδυμοτείχου που βρήκε νεκρό το σκυλί της φωτογραφίας.

Χθες ένα δεύτερο σκυλί, γνωστό με το χαϊδευτικό "Σωτήρης", βρέθηκε να έχει δηλητηριαστεί με φόλα. Μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο για τις πρώτες βοήθειες και χαροπαλεύει.

